Örümcek Adam serilerinde Daily Bugle’ın patronu J. Jonah Jameson’ı canlandıran ünlü oyuncu J. K. Simmons, gelecek Örümcek Adam yapımlarında rolüne devam edip etmeyeceği konusunda açıklamalar yaptı.

Sony ile Marvel arasındaki anlaşma sonrasında Örümcek Adam karakterini Marvel Sinematik Evreni içerisinde izleme şansı bulmuştuk. Örümcek Adam: Evden Uzakta filminde ise J. Jonah Jameson karakteri bu evren içerisinde ilk defa karşımıza çıkmıştı.

Daha ortada Marvel Sinematik Evreni yokken ve Marvel, içinde bulunduğu krizden çıkmaya çalışırken çeşitli karakterlerin film haklarını satışa çıkarmıştı. Örümcek Adam karakterini satın alan Sony, o seride kahramanımızın patronu olarak J.K. Simmons’a görev vermişti.

J. Jonah Jameson geri dönebilir

2000’lerin başından bu yana karaktere farklı evrenlerde hayat veren oyuncu, Marvel Sinematik Evreni’ndeki geleceğine ve ilk Örümcek Adam filmlerindeki rolü için girdiği seçmelere dair açıklamalarda bulundu.

Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin sonunda Mysterio, Peter Parker’ı suçlu olarak gösterirken haberi dünyaya açıklama işini de J. Jonah Jameson gerçekleştirmişti. Sony ve Marvel Studios da kurgusal bir Daily Bugle sitesini yayına almıştı. Sitenin aşırı sinirli editörü ise efsanevi karakter olmuştu. Pek çok kişiye göre bu, karakterin gelecek filmlerde yeniden görüleceği anlamına geliyor.

J.K. Simmons çok fazla detaya girmese de birden fazla film için anlaşma yaptığı biliniyordu. Simmons, “Ummak sözcüğünü kullanabilir miyim bilmiyorum… Bu fırsata sahip olmak, bir şeyler gelişirken eski versiyondan korunanlardan olmak harika” ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu nasıl seçildiğini anlattı

Simmons ayrıca Sam Raimi’nin çektiği ilk Örümcek Adam üçlemesine nasıl seçildiğini de anlattı. Sony’nin ve yapımcıların etkilenmesi gerektiğini söyleyen oyuncu, rol için pek çok yüksek profilli aktörün de başvuru yaptığını belirtti.

Bir sahnede Yeşil Cin’in kendisini boğazından yakalayıp havaya kaldırdığını söyleyen aktör, “Senaryo sayfalarını tutuyor, seçmelerde sahneyi okuyordum. Aynı zamanda da, boğazımdan tutulup kaldırılmış ve boğuluyormuş gibi yapmayı deniyordum” ifadesini kullandı.

Örümcek Adam 3 filminin çekimlerine bu yaz başlanması bekleniyordu ancak şu anda bu pek de mümkün gözükmüyor. Önümüzdeki dönemde ABD’de çekimlere yeniden izin verilecek olsa da herkes bir an önce işe başlamaya hevesli değil.