Marvel Sinematik Evreni’ndeki her filmin çeşitli teorilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu biliyoruz. Yeni bir teoriye göre Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin kötü karakteri Mysterio aslında ölmedi.

Marvel Sinematik Evreni ve diğer çizgi/kurgusal roman temelli yapımlar sayesinde adeta yeni bir alan ortaya çıktı ve buna teori yayıncılığı dendi. İnternet siteleri ve YouTube kanalları gibi çeşitli platformlarda her gün yeni teoriler ortaya atılıyor.

Teorilerden bazılarının dişe dokunur yanı olmasa da bazı teoriler dikkat çekici olabiliyor. Bu teorilerden bir tanesi de Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin sonunda öldüğünü gördüğümüz Mysterio’nun aslında hayatta olduğunu savunuyor.

Mysterio ölmedi mi?

Reddit’te ortaya çıkan Marvel Sinematik Evreni hayran teorisine göre Jake Gyllenhaal’ın canlandırdığı Mysterio karakteri aslında ölmedi. Sony, bu karakteri daha sonra Sinister Six projesini başlatmak için kullanacak. Çizgi romanlarda Belalı Altılı olarak çevrilen bu ekip, mahallemizin dost canlısı Örümcek-Adam’ının en azılı altı düşmanından oluşuyordu. Daha önce de ortaya atılan ancak resmi olarak doğrulanmayan bu fikirle ilgili olarak oldukça ilginç bilgiler ortaya çıkmış durumda. Teori de bu noktalara odaklanıyor. Gelelim teorinin bize ne anlattığı kısmına.

“Peter veya Mysterio ne zaman E.D.I.T.H.’ten bir şey istese ya da emir verse adını söylüyorlar. Bunun iki istisnası var: 1. Mysterio drone'lara ateş ettirerek kendi sonunu getirdiğinde, 2. Peter Mysterio’nun gerçekten ölüp ölmediğini sorduğunda. İllüzyonunu yedirmek için Mysterio, E.D.I.T.H.’in sesini taklit eden ses kullanıyor. Nick Fury’nin sesini taklit edebildiğini bütün drone'ların aynı anda ateş etmesinin riski konusunda uyarıda bulunurken görmüştük. Bu inanılabilir bir ölüm sebebi sunuyor."

"Ardından, Peter, E.D.I.T.H.’e ölümün gerçek olup olmadığını sorduğunda aynı taklit bunu doğruluyor. Peter, onun (E.D.I.T.H.) adını söylemiyor bu yüzden de gözlük sorguyu almıyor, diğer zamanlarda olduğu gibi parlamıyor. Ek olarak bu olaydan sonra William’ın ekranında hâlâ 500 drone aktif olarak görülüyor. (Peter, E.D.I.T.H.’in tüm drone'larını iptal ettikten sonra Mysterio ve ekibinin önceden de kendi drone'ları vardı). Yani Peter’a E.D.I.T.H.’in sesiyle ölümün gerçek olduğunu söyleyen görünmez bir drone olabilir.”

'Mysterio’ya güvenilmez, ölümde bile'

Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmi, Quentin Beck ve ekibinin oldukça maharetli olduğunu ve hemen her şeyi yapmak için yeterli beceriye sahip olduğunu gördüğümüz bir yapım olmuştu. Hâliyle Mysterio’nun ölümü bir illüzyon olabilir. Böylece Peter Parker zan altında kalacaktır.

Üçüncü bir Örümcek-Adam filminin geleceğini biliyoruz. Normalde filmin çekimlerinin bu yaz başlaması bekleniyordu ancak bu pek mümkün gözükmüyor. Eğlence sektörü mart ayından bu yana adeta durmuş durumda.