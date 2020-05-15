İlk Örümcek Adam üçlemesinin son filmini izleyen bir Reddit kullanıcısı, filmi izlerken muhteşem bir detay keşfetti ve bunu paylaştı. Paylaşıma göre üçüncü filmde Peter Parker’ın elinde kendisini ısıran ve hikâyeyi başlatan örümceğin ısırık hâlâ izi duruyordu.

Sam Raimi tarafından yönetilen ve Tobey Maguire’ı kostümün içinde gördüğümüz Örümcek Adam üçlemesi, zamanında bazı noktalardan eleştiri toplamış olsa da hâlâ birçoğumuz için efsanedir ancak serinin üçüncü filmi olan Örümcek Adam 3, diğer iki filmden daha fazla tepki toplamıştı.

Sam Raimi ve Tobey Maguire’ın Örümcek Adam serisindeki üçüncü buluşmasıyla ortaya çıkan filmde özellikle Venom karakterinin yansıtılma şekli epey eleştirilmişti. Ayrıca Peter Parker’ın bir anda Venom etkisiyle ilginç tavırlara girmesi de birçok kişinin olumsuz yorum yapmasına neden olmuştu.

Örümcek Adam 3'te keşfedilen muhteşem detay:

Tüm bu eleştiriler, dediğimiz gibi ne serinin ne de sadece üçüncü filmin kötü olduğu anlamına gelmiyordu zira günümüzde hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip olan ilk üçleme, birçok kişi tarafından tekrar tekrar izlenmeye devam ediliyor. İşte zaman zaman üçlemeyi tekrar izleyenler, daha önce fark edilmemiş detayları da kestirebiliyor.

Bu izleyicilerden bir Reddit kullanıcısı da Örümcek Adam 3 filminde oldukça güzel bir detayı keşfetti. Reddit kullanıcısının filmi izlerken keşfettiği detay, film için fazlasıyla önemli bir detay olmasa da oldukça güzel duygular hissetmemizi sağladı.

2007 yapımı filmi yeniden izleyen Reddit kullanıcısı, filmi izlerken Peter Parker’ın elinde ilk filmden kalan örümcek ısırığının hâlâ bulunduğunu fark etti. Yani 2002 yılında hikâyeyi başlatan o örümceğin ısırığı, 2007 yılında yayınlanan üçüncü filmde hâlâ Parker’ın elinde duruyordu ve film ekibi bunu unutmamıştı.

Peki ısırığın yeri doğru mu? Peter Parker’ın ilk kez ısırıldığı anı tekrar izlediğimizde örümceğin Parker’ın sağ elini ısırdığını görüyoruz. Hatta örümceğin ısırdığı nokta bile yukarıda gördüğümüz noktayla aynı. Yani film ekibi, üçlemenin son filminde böyle ufak bir detayı bile çok güzel bir şekilde bize göstermiş ancak muhtemelen birçoğumuz bunu fark etmedi.