OSIRIS-REx, Bennu'dan Toplanan Örnekleri Güvence Altına Aldı

NASA'nın 2016 yılında fırlatılan OSIRIS-REx uzay aracının, asteroid Bennu'dan toplanan örnekleri güvence altına aldığı duyuruldu. Planlarda bir sorun çıkmazsa uzay aracı, 2023 yılında Dünya'ya geri dönecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz hafta Bennu isimli asteroide iniş yapan OSIRIS-REx uzay aracının gök taşından topladığı örnekleri Dünya'ya geri getirmek üzere başarıyla bir kapsüle yerleştirdiğini açıkladı. Toplanan örnekler, OSIRIS-REx'in Dünya'ya geri dönüş yolculuğunda üç yıl boyunca uzay aracının içinde saklanacak.

OSIRIS-REx, numuneyi 20 Ekim tarihinde, Dünya'dan fırlatılmasından dört yılı aşkın bir süre sonra almıştı. İnce bir robotik kol kullanarak yüzeydeki kayaları karıştıran ve bazı çakıl taşlarını toplama bölmesine doğru iten uzay aracı, örnek toplamada beklenenden daha iyi olduğu için ekibin planlarında zorunlu değişikliğe gitmesine neden oldu.

Ekip, planlarda değişikliğe gitti:

Manevra planlandığı gibi çalışsa da OSIRIS-REx'in fazla örnek toplamasından dolayı örnekleme başlığı sıkıştı ve düzgün bir şekilde kapanamadı. Kapağın açık kalması nedeniyle bazı parçacıkların aralardan düştüğünü tespit eden ekip, planlarda değişikliğe gitti ve operasyona hız verdi.

NASA'dan yapılan son açıklamada planların başarıyla gerçekleştirildiği ve toplanan örneklerin güvence altına alındığı duyuruldu. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle dönüş manevrasını iptal etmek zorunda kalan ekip, uzay aracının ne kadar malzeme depoladığını tam olarak bilmiyor ancak planlanandan daha fazlasının toplandığına eminler.

OSIRIS-REx görevi kapsamında Bennu'dan en az 60 gram asteroid materyali toplanması hedefleniyordu. Ekip üyeleri, robotik kol ve toplayıcıdan alınan görüntülere dayanarak en az 400 gram malzeme topladıklarına inanıyorlar. Bu noktada görev yetkililerinden Dante Lauretta, görüntülerin, toplayıcının içindekilerin yalnızca %17'sini gösterdiğini, uzay aracının içerisinde 1 kilogramdan fazla, hatta 2 kilogram uzay kayası olmasının mümkün olduğunu söylüyor.

Uzay aracının önümüzdeki mart ayında bulunduğu bölgeyi terk etmesi ve gezegenimize doğru yola çıkması planlanıyor. Her şey plana göre giderse Eylül 2016'da fırlatılan ve Aralık 2018'de Bennu'ya ulaşan uzay aracı, topladığı örneklerle birlikte 24 Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.