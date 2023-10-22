Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası yaptığı durum değerlendirmesini bir anket ile paylaştı.

Otomotiv satış sonrası hizmeti, otomobilin satış işlemleri tamamlandıktan sonra ürünün satışının devamını sağlamak amacıyla verilen bir hizmettir. Satın alınan ürünün taşınması, teslimi, montajı ve daha birçok şeyi kapsayan bu hizmet, müşteri ile ilgili şikâyetleri de kapsıyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), üyelerin katılımı ile gerçekleştirdiği bir anket çalışması ile 2023'ün üçüncü çeyreğini değerlendirdiği bir rapor paylaştı.

2023 Yılı 3.Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre satış sonrası yükselme, bu sene de devam etti.

Yapılan ankete göre, otomotiv satışlarında yükseliş devam ediyor. 2023'ün üçüncü çeyreğinde satışlar, yılın ikinci çeyreğine göre dolar bazında %10.83 oranında artış gösterdi. 2022'nin üçüncü çeyreğine göre satışlar bu sene yine %17.02 oranında yükselme gösterdi. Dağıtıcı üyelerin satışlarında yine dolar bazında %19.69 oranında artış görülürken, üretici üyelerde ise bu oran %15.38 oranında gerçekleşti.

Yapılan ankette yılın son çeyreği için çeşitli beklentiler de var. Bu beklentilere göre yurt içi satışlarda %3.1, geçtiğimiz seneye oranla %8.33'lük bir artış hedefleniyor.

Yılın ikinci çeyreğinde %61.8 olan tahsilat oranında bir değişiklik görülmedi ancak OSS üyelerinin oranı %59,5 oldu.

OSS'nin yaptığı ankette, katılımcıların kendi istihdamlarını artırdığı görülüyor.

Ankete katılan üyeler, yılın ilk çeyreğinde istihdamlarını %42.9 oranında artırdı. Aynı dönemde üyelerin %52.4'ü ise istihdam oranlarını korudu.

Ancak yılın ikinci çeyreğine göre istihdam oranı azalmışa benziyor. Buna rağmen üye oranı ise %4.8 seviyelerinde seyrediyor.

Anketin en dikkat çeken kısmı ise sektörel problemler oldu.

Yapılan ankette üyelerin yaşadığı problemlerden biri de nakit akışında yaşanan problemler oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde üyelerin yaşadığı bu problem, sektör için büyük bir problem olarak değerlendirildi. Ancak tedarik problemleri, önceki seneye göre gerilemiş durumda.

Katılımcıların %45.2'si, ürün taşıma işlemlerinde kargo maliyetleri ve teslimat problemlerinden şikayetçi oldu. Aynı katılımcıların %42.9'u ise artan döviz kurundan dolayı problem yaşadıklarını belirtti.

Ancak önümüzdeki üç ayda yatırım yapmayı düşünenlerin oranı ise %47 civarında. Bu oran, geçen seneye göre artış gösterdi ve sektörün daha iyiye gideceğini düşünenlerin oranı ise %22 civarında seyrediyor.