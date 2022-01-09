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Usta Şoförler Bile Zorlanacak: Bu Trafik İşaretlerinin Ne Anlama Geldiğini Bilebilecek misin?

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Ehliyet sınavlarında sık sorulan trafik işareti soruları kimi zaman zorlasa da çözmesi çoğu zaman eğlenceli olmuştur.

Sınavı başarıyla geçmiş olsanız da hâlâ yollarda gördüğünüz bazı trafik işaretlerinin ne anlama geldiklerini bilmiyor olabilirsiniz.

Bu testi çözerken hem bilgilerinizi tazeleyeceksiniz hem de bilmediğiniz işaretleri öğreneceksiniz. Usta şoförleri bile zorlayacak bu testte bakalım kaçta kaç yapabileceksiniz?

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi "gevşek şev" anlamına gelir?

trafik işaretleri soru

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"Bisiklet giremez" anlamındaki işaret hangisidir?

ehliyet soruları

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"Karşıdan gelene yol ver?" işareti hangisidir?

ehliyet sınavı soruları

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Hangi işaret "girişi olmayan yol" anlamına gelir?

trafik levhaları

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"Kontrollü demiryolu geçidi"ne geldiğinizi söyleyen levha hangisidir?

kontrollü demiryolu

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"Yol ver" anlamına gelen trafik levhası?

yol ver

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Ehliyet sınavlarında sık sık çıkan bu trafik işaretinin anlamı?

yol işaretleri

A. Girişi olmayan yol
B. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu
C. Sollama yapmak yasaktır

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Bu dört levhadan hangisi "onarım yaklaşım levhası"dır?

levhalar

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Üç aracın olduğu bu üçgen levhanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

trafik

A. Trafik sıkışıklığı
B. Zincirleme kaza riski
C. Üç şeritli yol başlangıcı
D. Takip mesafesine uyunuz

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Bu travik levhası aşağıdaki şıklardan hangisini karşılar?

trafik işaret soru

A. İleride sıkışık trafik riski
B. Girişi olmayan yol
C. İleri çıkmaz yol
D. Anayola çıkış
E. Tamirhane

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Ve son soru: Bu dört trafik levhasından hangisi "treyler giremez" anlamına gelir?

ehliyet çıkmış sorular

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