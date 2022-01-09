Trafik İşaretlerinin Ne Anlama Geldiğini Bilebilecek misin?

Sınavı başarıyla geçmiş olsanız da hâlâ yollarda gördüğünüz bazı trafik işaretlerinin ne anlama geldiklerini bilmiyor olabilirsiniz.
Bu testi çözerken hem bilgilerinizi tazeleyeceksiniz hem de bilmediğiniz işaretleri öğreneceksiniz. Usta şoförleri bile zorlayacak bu testte bakalım kaçta kaç yapabileceksiniz?
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi "gevşek şev" anlamına gelir?
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"Bisiklet giremez" anlamındaki işaret hangisidir?
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"Karşıdan gelene yol ver?" işareti hangisidir?
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Hangi işaret "girişi olmayan yol" anlamına gelir?
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"Kontrollü demiryolu geçidi"ne geldiğinizi söyleyen levha hangisidir?
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"Yol ver" anlamına gelen trafik levhası?
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Ehliyet sınavlarında sık sık çıkan bu trafik işaretinin anlamı?
A. Girişi olmayan yol
B. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu
C. Sollama yapmak yasaktır
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Bu dört levhadan hangisi "onarım yaklaşım levhası"dır?
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Üç aracın olduğu bu üçgen levhanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Trafik sıkışıklığı
B. Zincirleme kaza riski
C. Üç şeritli yol başlangıcı
D. Takip mesafesine uyunuz
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Bu travik levhası aşağıdaki şıklardan hangisini karşılar?
A. İleride sıkışık trafik riski
B. Girişi olmayan yol
C. İleri çıkmaz yol
D. Anayola çıkış
E. Tamirhane
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Ve son soru: Bu dört trafik levhasından hangisi "treyler giremez" anlamına gelir?
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