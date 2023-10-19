Tesla, 2019'dan beri beklenen elektrikli pick-up'ı Cybertruck için yeni bir teslimat tarihi açıkladı. Yıllar boyunca süren gecikme, nihayet sona erecek gibi görünüyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2019 yılında tanıttığı elektrikli pick-up otomobili Cybertruck ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yıllardır beklenen otomobil için yeni bir teslimat tarihi verildi. Yıllarca süren gecikme, nihayet sona erecek gibi görünüyor.

Tesla, lansmanda yaptığı açıklamalarda bu pick-up'ın 2021 yılında teslimatlara başlayacağını açıklamıştı. Ancak bu gerçekleşmedi. Bir yandan Cybertruck üretiminde yaşanan zorluklar, diğer yandan gelen COVID-19 pandemisiyle birleşti. 2021 yılında bir açıklama yapıp üretimin 2022 yılına kaldığını söyleyen şirket, Ocak 2022'de yeni bir açıklama yaptı ve üretimi 2023'e ertelediğini açıkladı. Önce 2023'ün başları anılırken, sonra 2023'ün sonu ifade edildi.

Tüm bunlar geride kaldı: Tesla Cybertruck teslimatları, 30 Kasım'da başlıyor!

Tesla Cybertruck'ın resmî X hesabından yapılan bir paylaşımda, teslimatların ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama, çok netti. Şirket, teslimatların 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla resmen başlayacağını söyledi.

Cybertruck'ın X hesabındaki paylaşım:

Tesla CEO'su Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Cybertruck'ın büyük paralar kazandırmasının biraz zaman alacağını söyledi. Ayrıca Elon Musk'a göre Cybertruck üretimini artırmak, şirket için hiç de kolay olmayacak. Elon Musk, gelecek yıl için 250 bin adet Cybertruck üretimi hedeflediklerini ancak bunun zorlu olacağını belirtti.

Tesla Cybertruck'ın nasıl bir otomobil olduğunu merak ediyorsanız: