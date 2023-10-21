Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), içinde bulunduğumuz yılın Ocak ve Eylül ayları arasına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan veriler, her söz konusu otomobil sınıflarının satışında, geçtiğimiz yıla göre büyük sıçramalar olduğunu gösteriyor.
Özellikle de elektrikli araçları her yerde görmeye başladığımız bu dönemde ODMD raporu, bu durumu mantıklı kılacak veriler içeriyor. Lafı fazla uzatmadan gelin, ODMD verileri eşliğinde araç satışlarına bir göz atalım.
Geçtiğimiz yıla göre toplamda %64,8 oranında artış var.
|Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
|2022
|2023
|Artış Payı
|Otomobil
|399.224
|666.890
|%67,0
|Hafif Ticari
|121.306
|190.685
|%57,2
|Toplam
|520.530
|857.575
|%64,8
2022 yılının aynı dönemini baz alan verilere bakıldığında 520.530 adet araç satışı yapıldığı görülüyor. 2023 yılında ise bu sayı, 857.575 seviyelerine sıçramış. Otomobil ve hafif ticariye ayrı ayrı baktığımızda ise otomobilin %67 oranında artarak 399.224 adet satıştan 666.890’a fırladığını görüyoruz. Hafif ticari kategorisinde ise 121.306 olan satış sayısı, %57,2’lik bir artışla 190.685 olmuş.
Motor tipine göre baktığımızda benzinli araçların pazarda en büyük yeri kapladığını görüyoruz. Zira satılan araç adedi ve pazar payı şu şekilde:
|Motor Tipi
|Satış Sayısı
|Pazar Payı
|Benzinli
|448.152
|%67,2
|Dizel
|102.184
|%15,3
|Hibrit
|70.072
|%10,5
|Elektrikli
|39.051
|%5,9
|Otogazlı
|7.431
|%1,1
Elektrikli araç satışında ise %862,2 oranında bir artış söz konusu.
|Motor Tipi
|2022
|2023
|Değişim
|Benzin
|278.982
|448.152
|60,6%
|Dizel
|68.528
|102.184
|49,1%
|Otogaz
|6.769
|7.431
|9,8%
|Hibrit
|40.889
|70.072
|71,4%
|Elektrik
|4.056
|39.051
|862,8%
Yine geçen yıla kıyasla benzinli araçlar %60,6, dizel araçlar yüzde 49,1, otogazlı araçlar ise yüzde 9,8 oranında satış artışı elde etmiş. Hibrit araçlarda bu oran yüzde 71,4’ken elektrikli araçlarda ise yüzde 862,8 oldu.
Elektrikli araçların pazardaki payının büyümesi de örnek olarak benzinli modellerdeki payın yüzde 69,9’dan yüzde 67,2’ye gerilemesine sebep oldu.
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