2023'ün Ocak ve Eylül arasına ilişkin sıfır otomobil pazar verileri yayınlandı. Açıklanan veriler, özellikle de elektrikli araçların büyük bir hızla yayıldığını gösteriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), içinde bulunduğumuz yılın Ocak ve Eylül ayları arasına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan veriler, her söz konusu otomobil sınıflarının satışında, geçtiğimiz yıla göre büyük sıçramalar olduğunu gösteriyor.

Özellikle de elektrikli araçları her yerde görmeye başladığımız bu dönemde ODMD raporu, bu durumu mantıklı kılacak veriler içeriyor. Lafı fazla uzatmadan gelin, ODMD verileri eşliğinde araç satışlarına bir göz atalım.

Geçtiğimiz yıla göre toplamda %64,8 oranında artış var.

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi 2022 2023 Artış Payı Otomobil 399.224 666.890 %67,0 Hafif Ticari 121.306 190.685 %57,2 Toplam 520.530 857.575 %64,8

2022 yılının aynı dönemini baz alan verilere bakıldığında 520.530 adet araç satışı yapıldığı görülüyor. 2023 yılında ise bu sayı, 857.575 seviyelerine sıçramış. Otomobil ve hafif ticariye ayrı ayrı baktığımızda ise otomobilin %67 oranında artarak 399.224 adet satıştan 666.890’a fırladığını görüyoruz. Hafif ticari kategorisinde ise 121.306 olan satış sayısı, %57,2’lik bir artışla 190.685 olmuş.

Motor tipine göre baktığımızda benzinli araçların pazarda en büyük yeri kapladığını görüyoruz. Zira satılan araç adedi ve pazar payı şu şekilde:

Motor Tipi Satış Sayısı Pazar Payı Benzinli 448.152 %67,2 Dizel 102.184 %15,3 Hibrit 70.072 %10,5 Elektrikli 39.051 %5,9 Otogazlı 7.431 %1,1

Elektrikli araç satışında ise %862,2 oranında bir artış söz konusu.

Motor Tipi 2022 2023 Değişim Benzin 278.982 448.152 60,6% Dizel 68.528 102.184 49,1% Otogaz 6.769 7.431 9,8% Hibrit 40.889 70.072 71,4% Elektrik 4.056 39.051 862,8%

Yine geçen yıla kıyasla benzinli araçlar %60,6, dizel araçlar yüzde 49,1, otogazlı araçlar ise yüzde 9,8 oranında satış artışı elde etmiş. Hibrit araçlarda bu oran yüzde 71,4’ken elektrikli araçlarda ise yüzde 862,8 oldu.

Elektrikli araçların pazardaki payının büyümesi de örnek olarak benzinli modellerdeki payın yüzde 69,9’dan yüzde 67,2’ye gerilemesine sebep oldu.

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