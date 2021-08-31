ÖSYM'den Hesap Hatası: Yerleşen Öğrenci Oranı, Yüzde 118

YKS 2021 tercih sonuçlarına ilişkin bir tablo oluşturan ÖSYM'nin, tuhaf bir hesaplama hatası yaptığı açığa çıktı. "Adayların Tercih Sırasına Göre Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Oranı" isimli tabloda yerleşen öğrenci oranı, yüzde 118,64 olarak gösteriliyor.

ÖSYM, bugün sabah saatlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren YKS 2021 tercih sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlar, öğrencilerin hangi üniversitelere girdiğini görmelerini sağladı. Ayrıca ÖSYM Başkanı Halis Aygün de konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Ancak yapılan bu açıklamalarda insanı uzun uzadıya düşündüren bir yanlışlık olduğu açığa çıktı.

Halis Aygün, paylaştığı bir tabloda öğrencilerin yüzde kaçının, kaçıncı tercihe yerleştiğinden bahsediyordu. Örneğin bu tabloya göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 27,52'si, ilk tercihine yerleşmişti. Tercih sırası geriledikçe, yerleşme oranı da giderek düşüyordu. Ancak tabloda garip bir hata var. ÖSYM'nin verilerini topladığımızda, yerleşen öğrenci oranının yüzde 118,64 olduğunu görüyoruz.

İşte ÖSYM'nin hatalı yerleşme oranı tablosu

Yapılan yanlışlığın sebebi bilinmezken hangi oran ya da oranlarda hata olduğu da anlaşılamadı. Ayrıca söz konusu yanlışlık, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de gözünden kaçmış gibi görünüyor. Zira Aygün, tabloyla ilgili olarak herhangi bir açıklama ya da düzeltme de yapmadı.

Halis Aygün, bu tabloyla ilgili bazı genel açıklamalarda da bulundu. Bu bağlamda; tercih yapan adayların yüzde 85,8'inin herhangi bir üniversiteye yerleştiğini aktaran Aygün, öğrencilerin yüzde 52,02'sinin ise ilk üç tercihinden bir tanesine yerleştiğini açıkladı. Ancak söz konusu tablodaki hata, verilen oranların değişmesine yol açabilir gibi görünüyor.