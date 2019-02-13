Otobüs Büyüklüğündeki Asteroit Dünya'nın Yakınından Geçecek

NASA’nın asteroit takip merkezi, bu hafta Dünya'ya yakın bir konumdan otobüs büyüklüğünde bir asteroit geçeceğini duyurdu.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Buna göre 16 Şubat Cumartesi günü, otobüs büyüklüğünde bir asteroit Dünya'nın oldukça yakın bir konumuna gelmiş olacak. NASA JPL tarafından 2019 CG5 olarak isimlendirilen bu asteroit, yaklaşık olarak saatte 32 bin 300 km/sa hızla ilerliyor.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, asteroitin Dünya'nın 2,2 milyon km uzağından geçeceği ifade ediliyor. Her ne kadar çok da yakın değilmiş gibi görünse de aslında Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık olarak 6,5 katı mesafe anlamına geliyor. Uzay ölçeği söz konusu olduğunda bu mesafeyi oldukça yakın bir mesafe olarak değerlendirmek, hiç de yanlış olmayacaktır.

Şu an için bu asteroitin Dünya'nın atmosferine girmesi ihtimali üzerinde durulmuyor. Buna karşın NASA tarafından, belirli bir ölçeğin üzerindeki asteroitlerin de devamlı olarak izlendiğini belirtmekte fayda var.

Hatırlatmak gerekirse 2013 yılında 20 metre genişliğe sahip bir asteroit Rusya’ya düşmüş ve ciddi bir etki oluşturmuştu. Keza her gün, tonlarca toz oluşmasına vesile olan ve atmosferde yok olan küçük ölçekli asteroitler ile karşı karşıya gelmek mümkün oluyor.

Bu açıklamaya ek olarak NASA; yılda ortalama 1 kez otomobil büyüklüğündeki bir asteroitin ve her 2 bin yılda bir, ortalama bir futbol sahası büyüklüğündeki asteroitin atmosferimize giriş yaptığının da altını çiziyor.

Şu an için takip edilen asteroitler, yakın zamanda dünyamızı ciddi manada etkileyecek büyüklükte değil.