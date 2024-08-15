Son dönemde sayıları artan otobüs kazalarının nedeni olarak hız sınırlayıcılarda yapılan hileler gösterildi.

Ülkemizde özellikle yaz aylarında otobüslerin karıştığı trafik kazalarının sayısı artış gösteriyor. Yılın ilk 7 ayında 180 ölümlü ya da yaralanmaya sebep olan kaza yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri de yollarda gerçekleştirdikleri uygulamalar ile kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre bu durumun sebebi ise hız sınırlayıcılarda yapılan hileler. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Alpay Lök, en büyük problem otobüslerde yer alan hız sınırlayıcıların iptal ediliyor olması. Aynı zamanda trafik güvenliği uzmanı ve mühendis olan Lök'e göre sorun buradan kaynaklanıyor.

"Hız sınırlayıcılar iptal ediliyor"

Otobüs ve kamyonlarda hız sınırlayıcı bulunuyor ve bu sınır kamyonlarda 90 otobüslerde ise 100 km/saat olarak belirlenmiş durumda. Mevzuatta da düzenleme bu haliyle yer alıyor. Araçlar filolara girdiğinde ise bu hız sınırlayıcılar ya iptal ediliyor ya da ayarları ile oynanıyor. Bu da otobüslerin hızını saatte 150-170 kilometreye kadar çıkarıyor. Böylece mesai saatleri içinde daha çok sefer yapılması sağlanıyor.

Lök, “Türkiye Avrupa’nın birinci otobüs üretim merkezi. Avrupa’nın otobüs ihtiyacının çoğunu bizim üreticilerimiz karşılıyor. Bu bizi gururlandırıyor. Bu otobüsleri uluslararası mevzuatlara uygun şekilde mühendisler tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor” derken, bu kazaların sektörün güvenilirliğine de zarar verdiğini ifade etti. Lök ayrıca “Aracı üreten firma bu sınırı koyarak aslında net bir mesaj veriyor. Eğer bu araç 100 km/h geçerse ne lastiklerinin ne de freninin yeterli olmayacağını belirtiyor. İşin en acı tarafı da bu durum araç muayenesinde görülüyor ve ‘hafif kusur’ sayılıyor. Oysa ‘ağır kusur’ sayılmalı” ifadesini de kullandı.