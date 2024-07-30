Google, şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğunu ve bundan kaynaklı karbon salınımını düşünmeyi amaçlayan bir proje üzerinde çalışıyor. "Project Green Light" isimli proje, şimdiden etkisini göstermeye başladı.

Haritalar hizmeti ile trafik sorunlarıyla ilgili tonla çözüm sunan ABD merkezli teknoloji devi Google, bu kez şehir planlamacılarını mest edecek yeni bir proje üzerinde çalışıyor. "Project Green Light" olarak isimlendirilen proje, şehirlerdeki trafik ışıklarını Haritalar ve yapay zekâ ile optimize edip, trafik sıkışıklığını ve karbon emisyonunu düşürmeyi amaçlıyor. Üstelik proje, test edildiği bölgelerde meyve vermeye başlamış durumda.

Google, Project Green Light için özel bir yapay zekâ modeli geliştirdi. Bu yapay zekâ modeli, trafikte yaşanabilecek her türlü durumu analiz ediyor. Ardından da trafik sıkışıklığının giderilmesi ve hâliyle karbon emisyonunun düşürülmesi için tavsiyeler veriyor. Şehir ve bölme planlama uzmanları da bu tavsiyelerden yola çıkarak, kontrol ettikleri bölgelerde çeşitli çalışmalar yapıyorlar.

30 milyon otomobilin yakıt tüketimi ve karbon emisyonu düşürüldü!

Google'ın yeni teknolojisi, aralarında Rio de Janeiro, Seattle, Bengaluru ve Boston gibi yerlerin de bulunduğu 12'den fazla şehirde test edildi. Yapay zekâ, her bölge için özel tavsiyeler üretti ve yetkililer de bu tavsiyeleri uyguladılar. Yapılan incelemelerde, 30 milyondan fazla aracın yakıt tüketiminin ve karbon emisyonunun düştüğü tespit edildi. Daha somut konuşmak olursak; yapay zekânın tavsiyeleri ile kavşaklardaki gereksiz durmalar yüzde 30'a kadar, emisyon salınımı ise yüzde 10'a kadar düştü.

Henüz erken aşamada olan Project Green Light projesi, gelecek yıllarda çok daha fazla bölgede kullanılmaya başlayacak. Google, birkaç yıl içerisinde yüzlerce ülkeye ve on binlerce kavşağa yapay zekâ ile destek vermek istiyor. Bu projenin küresel çapta yayılması hâlinde insanlar hem konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilir hem de daha temiz hava soluyabilirler gibi görünüyor.

Google Project Green Light için hazırlanan video