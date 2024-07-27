Çoğumuzun arabalara binerken kullandığı klasik kapılar yerine, bir dönem "intihar kapıları" olarak bilinen ve arkaya doğru açılan kapılar oldukça popülerdi. Peki, bu kapılar neden vardı ve neden bu isimle anıldılar?

Arabanızın kapısını açarken genellikle kapı kolunu kaldırır veya sıkarız, ön lastiklerin yakınındaki menteşeler sayesinde kapı açılır ve direksiyonun arkasına geçip yolumuza devam ederiz.

Peki ya II. Dünya Savaşı öncesinde ABD'de moda olan ve arka kapıların menteşelerinin, arka lastiklerin yanına konulduğu intihar kapıları?

İlk olarak şu soruyla başlayalım: İntihar kapıları neden ortaya çıkmıştı?

Savaş öncesi dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde, arka kapıların menteşelerinin arka lastiklerin yanına konulduğu ve kapıların geriye doğru açıldığı bir moda vardı. Bu arka menteşeli kapılar yolcuların araca daha kolay binip inmesini sağlıyordu.

Bazı teorilere göre, arka menteşeli kapılar tam olarak kapanmadığında hızla giderken açılabilir ve arka koltukta oturan bir kişi kapıyı kapatmaya çalışırken yola savrulabilir. Bu teori, kapı kazalarının intihar olarak değerlendirilmesine neden olmuştur.

İkinci teori ise gangsterlerin, düşmanlarını bu kapılardan daha kolay itebildiği yönünde. Üçüncü teori ise arka koltuktan inen bir kişinin, kaldırımda park etmiş bir arabanın kapısını açarken gelen bir araç tarafından kapıya çarpılabileceği yönünde.

Bu açıklama da pek ikna edici değil gibi. Kısaca isminin nereden geldiği hâlâ belirsiz diyebiliriz.

Peki hangi arabalarda vardı?

Orta yüzyıl Ford, Lincoln ve Mercury arabalarında bu kapı tasarımları bulunuyordu. 1960'ların ünlü Lincoln Continental modeli, merkezden açılan kapılarıyla oldukça meşhurdu. 2019 ve 2020 yıllarında Continental, sınırlı sayıda yeniden bu kapılarla sunuldu.

Arka menteşeli kapıları kullanan tek marka Rolls-Royce'dur. Bu kapılar, özellikle şoförlerin arka yolcuların daha kolay ve zarif bir şekilde inip binmesini sağlamak için dışarıdan açması amacıyla tasarlanmıştır.

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