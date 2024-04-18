Otomatik vitesli arabaların gaz pedalının altında bir tuşun yer aldığını daha önce hiç duymuş muydunuz? Bu küçük tuşun ne olduğuna ve ne işe yaradığına bakalım.

Dediğimiz gibi çoğu otomatik vitesli arabanın gaz pedalının altında bir tuş yer alıyor. Bu tuş, bazı yarı otomatik vitesli arabalarda da bulunabiliyor.

Eminiz bazı kişilerin arabalarında böyle bir tuş olduğundan haberi bile yok ancak kendisi sürüş konforu ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Peki neymiş bu tuş?

'‘Kickdown’' olarak adlandırılan bu tuş, otomatik vitesli arabalarda ani hızlanma ihtiyacı olduğu zaman kullanılıyor. Gaz pedalının en alt kısmında yer alıyor ve sonuna kadar basıldığında aktif oluyor. Aktif olmasıyla birlikte araba, motorun daha yüksek devirde çalışmasını sağlayarak hızlanıyor.

Bu noktada kickdown tuşunun tüm otomatik vitesli modellerde yer alamayabileceğini de hatırlatalım.

Bu işlem, özellikle hızlı bir şekilde sollama yapmak ya da hızlı bir kalkışa ihtiyacınız olduğu zaman işe yarıyor.

Çünkü aracın daha hızlı tepki vermesine neden olup kısa sürede yüksek hıza ulaşmasını sağlıyor. Daha detaylı anlatacak olursak, aracın vites kutusuna geçici olarak daha düşük bir vitese geçmesini sağlayarak motorun maksimum güç üretmesine olanak tanıyor. Daha yüksek devirde çalışan motor, anlık olarak daha fazla güç ve tork üretiyor.

Evet kullanışlı bir özellik, ancak bir dezavantajı da var...

Daha fazla güç üreten motor dediğimiz zaman aklınıza ilk olarak ne geldi? Tabii ki yakıt. Kickdown tuşunun aktif olmasıyla birlikte gaz kelebeği sonuna kadar açılıp enjektörlerin daha uzun süre açık kalması sağlanıyor ve daha fazla yakıt püskürtülüyor. Bu da aracınızın yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor.

İçeriğimizi noktalamadan, hız kontrolünün güvenli bir sürüş için çok önemli olduğunu da hatırlatalım.

Ülkemizdeki kazaların büyük bir kısmı hız sınırına uymamaktan dolayı gerçekleşiyor. Trafiğe çıktığımız andan itibaren hem kendimiz hem de diğer insanların güvenliği için tedbiri elden bırakmamakta fayda var :)

Kaynaklar: Cars, LearnAutomatic

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