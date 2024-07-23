Yakıt fiyatlarının alıp başını gittiği bu dönemde sürücüler, ''Nereden tasarruf etsek de daha az yaksak'' diye düşünüyor. Peki arabalarda yer alan ECO mod, yakıt tasarrufunu nasıl sağlıyor?

Çoğu yeni nesil aracın konsolunda bir 'ECO mod' tuşu yer alıyor. Ve bu tuşa bastığınız zaman yakıt tüketiminin düştüğüne şahit oluyorsunuz.

Arabayı ECO mod’a almak, motor performansından elektrikli sistemlere kadar çoğu şeyi etkiliyor.

ECO mod dediğimiz şey tam olarak ne?

ECO mod’un ismi tahmin ettiğimiz gibi hem 'ekonomik' hem de 'ekolojik' kelimelerinden geliyor. Zaten temel amacı da bu, yukarıda değindiğimiz gibi yakıt tasarrufu sağlamak. Tabii ki aracın performansını önemli ölçüde etkilediği için daha az emisyon oluşmasına ve daha az kimyasal atığın yayılmasına da katkıda bulunuyor.

Peki ECO mod, ne yapıyor da yakıt tüketimini azaltıyor?

Aracınızı ECO mod’a aldığını zaman sürüş dinamiklerinizin net bir şekilde değiştiğini hissediyorsunuzdur. Mesela aracınızın gaz tepkisi normale göre daha yavaş olabilir. Çünkü ECO mod aktif edildiği zaman, aracın beyni diyebileceğimiz ECU, motor performansı ve gaz pedalı tepkilerini değiştiriyor.

Otomatik vitesli araçlarda ECO mod, daha düşük devirlerde vitesin değişmesini sağlıyor.

Bu da motorun daha verimli çalışmasına ve daha az yakıt harcamasına yardımcı oluyor.

ECO mod’un işi sadece gaz ve şanzıman tepkilerini optimize etmekle bitmiyor. Araç klimasının daha düşük güçte çalışmasını sağlıyor. Bunu da üfleme hızını azaltarak yapıyor.

Özetle, ECO mod araç performansından ödün vermenize neden olsa bile yakıt tüketimini artıracak tüm detayları hesaplayıp tasarruf imkânı sağlıyor.

Bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman önceliğiniz hâlâ yakıt tüketimiyse ECO mod’u kullanabilirsiniz. Peki siz arabalarınızda bu özelliği kullanıyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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