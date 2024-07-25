Otomatik Vitesli Arabalarda Manueller Gibi 1, 2 ve 3. Vitesin Bulunmasının Amacı Ne?

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Eğer otomatik vitesli bir araba kullanıyorsanız viteslerde 1, 2 ve 3’ün de yer aldığına şahit olmuşsunuzdur. Peki şanzımanda bu seçeneklerin yer almasının amacı ne?

1, 2, 3 yani manuel vites seçenekleri, aslında sabit vites seçeneklerini gösteriyor. 

Amacı da sürüş güvenliğine katkıda bulunmak.

Peki nasıl oluyor da sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor?

otomatik vites

Mesela arabanızla dik bir yokuştaysanız ve çekiş gücünü kaybetmesini istemiyorsanız, bu manuel vites seçeneklerine başvurabiliyorsunuz. Yokuş aşağı inerken de vites kolunu 1’e getirerek motor frenlemesini kullanabilirsiniz.

Kötü zemin koşullarında da kullanmak gerekebilir

Yine karlı ya da çamurlu zeminlerde düşük viteslerde sürüş yapmak, tekerleklere daha fazla tork sağlar. Bu gibi durumlarda da otomatik vitesli aracınız, manuel vites seçeneklerini de kullanmanıza imkan tanır.

Sabit vites imkânı 

otomatik vites

Diğerlerine göre daha az bir ihtimal olsa bile bazı sürücüler sabit viteste kalmak isteyebilir. Diyelim ağır bir yük taşıyorsunuz, ancak vitesin otomatik olarak değişmesini istemiyorsunuz. Şanzımadaki manuel seçenekler daha önce de bahsettiğimiz gibi sabit viteste kalmanızı sağlar.

Özetle otomatik vitesli araçlar, farklı sürüş koşullarına uyum sağlamak ve sürücülere daha fazla kontrol imkânı tanımak amacıyla bu manuel vites seçeneklerini sunuyor.

Kaynaklar: Cars, RentGO

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