Oxford Languages, 2022 yılının kelimesinin 'goblin mode' seçildiğini açıkladı. Peki oyların %93'ünü toplayan bu terim ne anlama geliyor? Gelin birlikte bakalım.

Dünyanın en kapsamlı sözlüğünü bünyesinde bulunduran Oxford Languages, her yıl bir ‘Yılın Kelimesi’ belirliyor. Ünlü yayıncı, geçtiğimiz yılın kelimesi olarak da aşı anlamına gelen ‘vaccine’in kısaltılmış bir versiyonu olan ‘vax’i seçmişti. Geçtiğimiz günlerde ise bu yılki finalistlerin belirlendiğini duyurmuş; ancak öncekilerin aksine sonucu halkın belirleyeceğini açıklamıştı.

Oxford’un yaptığı duyuruda, finale kalanların ‘metaverse’, ‘#IStandWith’ ve ‘goblin mode’ olduğu aktarmıştı. Bugün ise oylamanın sona erdiği ve hangi kelimenin ‘Yılın Kelimesi’ unvanına layık görüldüğü açıklandı.

Yılın kelimesi ‘Goblin mode’ oldu

Oxford, oylamaya son iki haftada 340.000’den fazla insanın katıldığını ifade ederek seçilen kelimeyi duyurdu. Yayıncının açıklamalarına göre ‘goblin mode’, toplam oyların %93’ünü alarak ‘Yılın Kelimesi’ olmayı başardı. Terimin, 318 bin 956 oy aldığı ifade edildi.

Son zamanlarda teknoloji dünyasında sık sık duyar olduğumuz, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen ve sanal dünyalara verilen isim olan ‘metaverse’ ise 14.484 oy ile ikinci sırada yer aldı. Birine, bir yere veya bir şeye destek olmak için kullanılan, Twitter’da sık sık gördüğümüz etiketlerden biri olan ‘#IStandWith’ de 8,639 oyla üçüncü oldu.

Peki ‘Goblin mode’ ne anlama geliyor?

Ülkemizde pek duymadığımız goblin mode, diğer ülkelerde ve internet ortamlarında oldukça popüler. Argo bir terim olan goblin mode, basitçe anlatmak gerekirse bir bireyin toplumsal normları reddederek istediği gibi davranması anlamına geliyor. Oxford da bunu, “pişman olmadan, tembel, pasaklı veya açgözlü, keyfine düşkün, sosyal normları ve beklentileri reddeden bir davranış türü” olarak tanımlıyor.

Oxford’a göre bu terimin popülaritesi, ilk olarak 2009 tarihinde Twitter’da görülmesine rağmen son zamanlarda, özellikle Şubat 2022’de sosyal medyada viral oldu. Ayrıca terimin, COVID kısıtlamalarının kalkması sonrasında insanların normal hayata geri dönmeyi istememeleriyle birlikte daha da yaygınlaştığı aktarıldı.

Oylamaya olan katılımın kendisini şaşırttığını söyleyen Oxford Languages başkanı Casper Grathwol da yaptığı açıklamalarda; son bir yılda yaşananlar nedeniyle ‘goblin mode’un bunalmış hisseden herkese yansıdığını ifade etti. Herkesin kendi iç goblinini benimsediğini söyleyen başkan ayrıca bunun; kendimizin her zaman Instagram ve TikTok’ta sunmaya çalıştığımız kişiler olmadığını gösterdiğini, bu nedenle insanların gerçekten kendini, yani goblinini gösterdiği ‘BeReal’ gibi uygulamaların yaygınlaştığını da ekledi.

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