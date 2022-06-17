Bursa'da otomobil üretimi gerçekleştiren Oyak Renault, üretime 24 günlük bir ara verecek. Şirketin üretime ara vermesinin nedeni ise ne yazık ki bu sefer çip krizi değil.

1969’dan bu yana Türkiye’de Renault marka otomobillerin parça üretimini ve ihracatını gerçekleştiren Oyak Renault, bugün önemli bir duyuru paylaştı. Bursa’da üretim yapan şirket, Dünya’dan Derya Özafrat’ın haberine göre tesisindeki üretimi toplam 24 günlüğüne durduracak.

Paylaşılan detaylara göre Oyak Renault, 25 Haziran Cumartesi ve 18 Temmuz Pazartesi günleri arasında üretim gerçekleştirmeyecek. Üretime verilen bu aranın ardındaki nedense revizyon olarak açıklandı. Verilen arayla birlikte belirtilen tarih aralığında araç şirketin araç fabrika direktörlüğü departmanlarında ve ilgili yan birimlerinde üretim yapılmayacak.

Oyak Renault, çip krizinden ağır bir şekilde etkilenmişti:

Oyak Renault, son olarak 18 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında bazı bölümlerde üretime ara vermişti. Bu aranın gerekçesi ise günümüzde halen etkisini sürdüren çip krizi idi. Şirket, aynı şekilde çip krizi kaynaklı olarak 24 Ocak’tan itibaren üretimde iki haftalık bir araya daha gitmişti. Geçtiğimiz yıl da 16 Haziran – 26 Temmuz ve 18 Ekim – 4 Kasım tarihlerinde çip krizi nedeniyle üretime ara verilmişti.

Oyak Renault, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her yıl hazırladığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” sıralamasında 2021 yılında 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk 10 ihracatçısı arasına girmeyi başarmıştı.