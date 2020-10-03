Kulaklık fiyatlarının git gide arttığı günümüzde, tercihleri isabetli yapmanın önemi giderek artıyor. Biz de bu nedenle hangi seviyede bütçeniz olursa olsun alınca canınızı sıkmayacak oyun kulaklıklarını seçip listeledik.

Oyun sektörünün hızla büyümesi devam ederken, oyunların gerçek hayata giderek daha yakın bir deneyim sunmaya başladıklarını görüyoruz. Bu deneyimi sunmanın en iyi yolu ise sesler düzgün şekilde oyunculara sunmaktan geçiyor, şirketler de bunu başarıyorlar. Bu aşamadan sonra her şey oyuncuların sahip oldukları donanımların kapasitesine kalıyor. Size sunulan iyi sesleri iyi bir şekilde deneyimlenin yolu kaliteli kulaklık ya da hoparlör kullanmaktan geçiyor.

Piyasada oyunculara hitap eden tonla oyun kulaklığı var. Her segmentte ve her cebe uygun, online oyunlarda“ses kasma” dediğimiz işler için kullanılabilecek modelleri sizin için belirledik. Başlangıç-orta-üst seviye olamak üzere sizler için 9 oyuncu kulaklığını derledik.

Her bütçeye göre 8 kulaklık önerisi

Başlangıç seviyesi, uygun fiyatlı: Rampage RM K19 Racing Plus Everest GXT 350 RADIUS

Orta seviye, fiyat performans: Asus Tuf Gaming H3 SteelSeries Artics 1 Turtle Beach Stealth 600P JBL Quantum 100

Üst seviye: Logitech G635 Kingston HyperX Cloud Flight SteelSeries Artics Pro Wireless



Başlangıç seviyesi, uygun fiyatlı kulaklıklar:

Katlanabilirlik: Yok

Kullanım Şekli: Kablolu

Mikrafon: Var

Fiyatı: 228,50 TL

Uygun fiyatlı kulaklık modellerinden biri olan Rampage RM K19 Racing Plus’ın ilk görünümünün gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. RGB aydınlatması bulunan kulaklığın, görünümünü yeterince renklendirdiği kesin. Birçok oyuncu kulaklığında olduğu gibi bu üründe de kafa bandı yastığı bulunmakta. Teknik açıdan bakmak gerekirse ürünün başlangıç seviyesi olduğunu unutmamamız gerekir. Buna rağmen üründe pasif gürültü önleme özelliğinin de bulunduğunu belirtelim. Ürüne Trendyol üzerinden ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Katlanabilirlik: Yok

Kullanım Şekli: Kablolu

Mikrafon: Var

Fiyatı: 299 TL

Everest markası oyuncu ekipmanlarını uygun fiyatlara sunan bir marka olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte bazı kullanıcılar tarafından ürünlerinin ömrünün kısa olduğu da iddia edilmekte. Ancak listemizdeki bu modelin fiyat performans bir ürün olduğunu belirtelim. Aydınlatmalı yan kısımlar, yumuşak ve konforlu kulak üstü pedler ve mavi renkte kafa bandıyla görünümü hiç de fena olmayan bir ürün. Teknik kısma geldiğimizde; temiz bir ses deneyimi için 7.1 surround ses sistemi ve sese duyarlı mikrafonu Everest GXT 350’nin en önemli teknik özellikleri. Ürün Amazon'da şu an için 299 TL'den satılıyor, ancak diğer sitelerdeki kampanyalar ile daha uyugn fiyatla bulmanız mümkün.

Orta seviye, fiyat-performans kulaklıklar:

Katlanabilirlik: Yok

Kullanım Şekli: Kablolu

Mikrafon: Var

Fiyat: 459 TL

Asus Tuf Gaming H3 tam anlamıyla fiyat performans bir ürün. İsminden dolayı içinizin de rahat olabileceği bu kulaklık bize neler sunuyor? 50mm Asus Essence sürücüleri ve hava geçirmez bölüm teknolojisi ile gerçekten temiz bir ses deneyimi sunuyor. Oyun içi sağlıklı bir iletişim için analog mikrafon bulunduruyor. Paslanmaz çelikten üretildiği iddia edilen kafa bandı ve çerçevesi ile sağlam bir görüntü veriyor. PC, Mac, PS4, Nintendo Switch, XBox One ve mobil telefon desteği ile neredeyse her cihaza bağlanmanıza imkan sağlıyor. Ürüne Hepsiburada üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katlanabilirlik: Yok

Kullanım Şekli: Kablolu

Mikrafon: Var

Fiyat: 542 TL

Özellikle oyunseverlerin en azından bir kez olsun ismini duyduğu ya da ürününü kullandığı marka olan Steelseries, Artics 1 modeliyle kulaklık önerisi yazımızda olması gerekiyordu. Sade ve şık bir görünümü olan bu kulaklığı; PC, Mac, PS4, XBox, Nintendo Switch ve mobil telefonunuzda kullanabiliyorsunuz.

Artics ailesinin üyesi Artics 7’nin ödüllü hopörlör sürücüsündeki dengeli ses algısı özelliği, Artics 1 modelinde de bulunuyor. ClearCast mikrafon kullanan SteelSeries Artics 1 modeli, sesinizin karşı tarafa net ve doğal aktarılması amacıyla iyi bir gürültü engelleyici sistemi bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda bu ürünün 3D seslere sahip videoları deneyimlemenize izin verdiğini de belirtelim. Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayın.

JBL Quantum 100

Katlanabilirlik: Yok

Kullanım Şekli: Kablolu

Mikrafon: Var

Ortalama Fiyat: 399 TL

Yine büyük bir markanın ürününü inceleyeceğiz. JBL Quantum 100 “fiyat performans” etiketini tam anlamıyla hak eden bir kulaklık. JBL’in oyuncu kulaklıkları arasında giriş modeli olarak yer alsa da kalitesi kesinlikle tatmin edici. Mikrafon çubuğunu isterseniz çıkarabiliyorsunuz bu da mikrafonun hem oyunlar için hem de müzik dinlemek için kullanmanıza olanak sağlıyor. Ürüne MediaMarkt üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilir, dönem dönem diğer internet sitelerinde yapılan kampanyalar ile daha uygun fiyatla ulaşabilirsiniz.

Üst seviye kulaklıklar:

Katlanabilirlik: Yok

Kullanım Şekli: Kablolu

Mikrafon: Var

Ortalama Fiyat: 1344 TL

Üst segment modellerin açılışını Logitech G635 oyuncu kulaklığı ile yapmak istedik. Tüm ses düzeylerinde kaliteli deneyimler yaşatan Logitech G635 modelini kullanan dikkatli bir oyuncuysanız, oyun içerisindeki herhangi bir sesi kaçırmanıza pek de imkan yoktur.

Logitech G HUB oyun yazılımı ile LIGHTSYNC RGB aydınlatmayı kişiselleştirebilir, makrolar ve oyun içi komutlarla kulakların çerçevesinin üzerindeki G tuşlarını programlayabilir, ayrıca her oyun ve uygulama için ses tercihlerini özelleştirebilirsiniz. Ürün şu anda Trendyol'da ortalama fiyatının altında satışta, ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katlanabilirlik: Yok

Kullanım Şekli: Kablosuz

Mikrafon: Var

Ortalama Fiyat: 1299 TL

Kingston HyperX Cloud Flight çok sade ve şık bir görünüme sahip. Kablosuz bir kulaklık olan bu model kablosuz kulaklıklara olan önyargıyı yıkmakta başarılı. Çünkü Kingston HyperX Cloud tek şarjla tam 30 saat aktif kullanıma imkan sağlıyor. Şarj etme işleminin kablosuz olarak gerçekleştiğini de belirtmekte fayda var.

Ekstra rahat köpük ile hava geçirgenliğine sahip suni deri tasarımıyla, HyperX kullanan oyuncularını konforlu uzun süreli oyun deneyimi bekliyor. Özel yazılımlarla desteklenen ses kalitesi tamamen oyuncuların ihtiyaçlarına göre tasarlandığını söyleyebiliriz. Ürüne Trendyol üzerinden normalden daha uygun fiyatla ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Tipi:Kulak Üstü, başa takmali

Katlanabilirlik: Yok

Kullanım Şekli: Kablosuz

Mikrafon: Var

Ortalama Fiyat: 3599 TL

Tahminen ilk bakışta fiyatıyla ürün sizi biraz kendinden soğutmuş olabilir. Fakat SteelSeries Artics Pro günümüz oyuncu kulaklıkları arasında en iyilerinden biri olduğunu da belirtelim. Bu ürün, kayıpsız ve 40 feet’lik parazitsiz mesafe ile ultra düşük gecikme süresine sahip kablosuz bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

Çok uzun süreler şarj gerektirmeyen bu model, verici baz istasyonu diye adlandırılan siyah, kutu şeklinde bir cihaz ve iki pille birlikte geliyor. Pillerden biri bitse bile diğerini kullanıp, biten pili baz istasyonunda tutarak şarj edebiliyorsunuz. Bu kulaklık sadece bilgisayar ve Playstation için uyumlu olarak çalışıyor. Ürüne Trendyol üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.