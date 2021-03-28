Oyuncu Monitörü Nasıl Seçilir? Webtekno Özel Detaylı Rehber

Bir monitör, sistemin en önemli parçalarından birisidir. Doğru ekrana sahip olmadan donanımınız asla tatmin edici bir seviyede performans vermez. İster oyun oynayın isterseniz video izleyin isterseniz işinizi yapın ama kesinlikle doğru monitör olmadan tatmin olamazsanız, özellikle bir oyuncuysanız. Webtekno olarak sizlere doğru oyuncu monitörü nasıl seçilir detaylıca anlatıyoruz.

Monitör, bilgisayarın ruhuna açılan bir penceredir. Uygun bir ekran olmadan gerek oyun deneyiminiz gerek gündelik kullanımınız istediğiniz kalitede olmaz. Birçok profesyonel espor oyuncusu ve donanım uzmanı, farklı oyuncu monitörü özelliklerinin deneyimi çok fazla değiştirdiğini belirtiyor. Peki siz oyuncu monitörü seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Oyuncu monitörü seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç belli başlı unsur bulunuyor. Örneğin monitörünüzün çözünürlüğü, ekran yenileme hızı ve tepkime süresi gibi. Sizler için hazırladığımız bu detaylı adım adım rehberde oyuncu monitörü nasıl seçildiğinden bahsediyoruz. Ek olarak yazının sonunda editörün notu kısmında sizlere kendi oyuncu monitörü satın alma sürecimde edindiğim tecrübelerden bahsedeceğim. Lafı daha fazla dolandırmadan rehberimize geçelim.

Oyuncu monitörü nasıl seçilir? Seçerken nelere dikkat edilmeli?

Adım #1: Monitörünüzün amacına hizmet ettiğinden emin olun

Monitörünüzün amacına hizmet ettiğinden emin olun Adım #2: Yüksek çözünürlüklü bir monitör tercih edin

Yüksek çözünürlüklü bir monitör tercih edin Adım #3: 24 inç’ten düşük boyutta bir monitör tercih etmeyin

24 inç’ten düşük boyutta bir monitör tercih etmeyin Adım #4: Ekran yenileme hızı 144 Hz’den aşağı olmamalı

Ekran yenileme hızı 144 Hz’den aşağı olmamalı Adım #5: Tepkime süresi 1 ms bir monitör tercih edin

Tepkime süresi 1 ms bir monitör tercih edin Adım #6: Curved monitöre bütçeniz uygunsa değerlendirin

Curved monitöre bütçeniz uygunsa değerlendirin Adım #7: Seçeceğiniz monitörün hangi ekran kartı markasının Sync teknolojisiyle uygun olduğuna dikkat edin

Adım #1: Monitörünüzün amacına hizmet ettiğinden emin olun

Monitör araştırırken özellikle seçeceğiniz monitörün bir oyuncu monitörü etiketine sahip olup olmadığını kontrol edin. Bir oyuncu monitörünün diğer gündelik işlerde kullanılan monitörlerden farkı tepkime hızı, ekran yenileme hızı ve çözünürlüğünde ortaya çıkar. Bu sebeple araştırmanızı yaparken bu detaylara dikkat edin.

Adım #2: Yüksek çözünürlüklü bir monitör tercih edin

Yüksek çözünürlük yüksek bir görüntü kalitesi demek. Bir monitörün çözünürlüğü o monitörün yükseklik x genişlik formatında kaç piksel içerdiğini söyler. 1920 x 1080 (1080p, Full HD) çözünürlüğü, bir oyuncu monitörü için minimum çözünürlük olmalıdır. Tabii 2K veya 4K monitörlerle çok daha canlı bir deneyim yaşarsınız ancak 1920 x 1080 çözünürlükten daha düşük bir çözünürlük düşünmeyin.

Adım #3: 24 inç’ten düşük boyutta bir monitör tercih etmeyin

Piksel yoğunluğu bir monitörün kaliteli görüntü vermesine çok fazla etki ediyor. Bu konuda bir monitörün sahip olması gereken minimum piksel yoğunluğu 109 ppi. 27 veya 32 inç gibi büyük monitörlerde düşük piksel yoğunluğu kötü bir görüntü elde etmenize sebep olur. Oyuncu monitörü seçerken düşünebileceğiniz en düşük çözünürlük ise 24 inç olmalıdır.

Adım #4: Ekran yenileme hızı 144 Hz’den aşağı olmamalı

Ekran yenileme hızı, monitörün bir saniyede ekranı ne kadar güncellediğini belirtir ve bu Hz birimi ile ölçülür. Tabii ki de birçok konuda olduğu gibi bunda da ekran yenileme hızı ne kadar yüksekse monitördeki görüntü o kadar akıcı ve güzel olur. Bir oyuncu monitörü göz önünde bulundurulduğunda ekran yenileme hızı minimum 144 Hz olmalıdır. Oyun içerisinden FPS’i de 144’e sabitlediğiniz zaman oldukça akıcı bir görüntü elde edebiliyorsunuz.

Adım #5: Tepkime süresi 1 ms bir monitör tercih edin

Özellikle FPS oyunlarında çeşitli profesyonel espor oyuncularının tepkime süresinin ne kadar önemli olduğundan bahsettiğini duymuşsunuzdur. Tepkime süresi, bir monitörün tek tek pikselleri siyahtan beyaza ne kadar sürede geçirdiğinin birimidir. Oyuncu monitörü konusunda kesinlikle 1 ms tepkime süresi tercih etmelisiniz, aksi takdirde oyunlarınızda buğulanma ve gecikme görebilirsiniz.

Adım #6: Curved monitöre bütçeniz uygunsa değerlendirin

Özellikle 27 inç ve üstü büyük boyutta olan monitörlerde ekranın curved (kavisli) olması kullanıcının oyuna daha fazla odaklanabilmesini sağlıyor. Büyük boyutta düz ekrana sahip bir monitör kullandığınız zaman en basit tabirle ekranın bir ucu öbür ucundan çok uzak oluyor ve bu sebeple odak kaybı yaşanabiliyor.

Adım #7: Seçeceğiniz monitörün hangi ekran kartı markasının Sync teknolojisiyle uygun olduğuna dikkat edin

Ekran kartınız NVIDIA ise G-Sync destekli, AMD ise FreeSync destekli bir monitör satın almaya özen gösterin. Uygun monitörü seçtiğinizde ekran kartınızın panelinden gerekli ayarları yapıp son derece akıcı ve kaliteli bir görüntü elde edebilirsiniz. Ek olarak NVIDIA, yaptığı testler sonucunda bazı FreeSync monitörlerin G-Sync teknolojisiyle uyumlu olduğunu söylüyor, bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz.

Editörün notu:

Merhabalar, işin teknik kısmının yanı sıra editörün notu kısmında sizlere oyuncu monitörü alma serüvenimde edindiğim tecrübeleri ve çeşitli forumlarda araştırarak öğrendiğim bazı anekdotları birleştirerek naçizane tavsiyeler vereceğim. Ben de sistemimin son parçası olan monitörümü seçerken duruma dair hiçbir bilgisi olmayanlardandım, dolayısıyla tavsiyelerimin işinize yarayacağını düşünüyorum.

27 inç monitör almak istiyorsanız 2K’dan düşük bir çözünürlük düşünmeyin

Yakın zamanda araştırıp heyecanla aldığım 27 inç 144 Hz curved oyuncu monitörümün tek bir handikabı var, o da 1080p çözünürlükte olması. Büyük boyutlu ekranlarda bu durum ufak bir görüntü yırtılmasına, dalgalanmaya ve pikselleşmeye yol açıyor (gerçekten çok ufak, sadece çok dikkatli bakarsanız biraz rahatsız edici oluyor). Bu sebeple eğer 27 inç monitör alacaksanız 2K çözünürlük olmalı, 24 inç monitörlerde ise böyle bir sorun yaşamıyorsunuz.

144 Hz ile 75 Hz arasında çok fark var, bütçeniz uygunsa 144 Hz monitör tercih edin

Araştırma aşamamda gittiğim teknoloji mağazalarından birinde satıcı abimiz beni 75 Hz ile 144 Hz arasında çok bir fark olmadığına ve 75 Hz monitörü satın almama ikna etmeye çalışmıştı ve birkaç forumda araştırma yapıp birçok insanın bu durumu yaşadığını gördüm. Kesinlikle bu tongaya düşmeyin dostlar. Ayrıca ürünlerin mağaza fiyatları çoğu zaman internet sitesi fiyatlarından daha pahalı oluyor, aklınızda bulunsun.

İkinci el satın almaktan korkmayın, iyi bir araştırmayla temiz ürün bulabilirsiniz

Ülkemizde teknolojik ürünlerin ikinci el pazarına karşı büyük bir önyargı var ki bunun olması da hak verilebilir bir durum. Ancak gerçekten iyi bir araştırma ile gayet temiz durumda ve uygun fiyatlı olan bir ürün bulabilirsiniz. Ben monitörümü ikinci el satın aldım ve gerçekten neredeyse sıfır durumundaydı. Bu sebeple iyi bir araştırmayla çok fazla kâr elde edebilirsiniz.

Curved monitör ile düz monitör arasında kalırsanız ve bütçeniz varsa, kesinlikle curved monitörü tercih edin

27 inç gibi büyük veya 24 inç gibi nispeten büyük bir monitör alma hedefiniz varsa ve bütçeniz biraz fazlaysa kesinlikle curved monitör tercih edebilirsiniz. Kendi izlenimlerim doğrultusunda özellikle büyük monitörlerde oyun oynarken monitörün curved olması sizi oyunun içine daha çok çekiyor. Büyük ekranlı monitörlerin düz olması odağınızın kolayca kaymasına sebep olabiliyor.

Satın aldığım monitör: Gamepower GPR27C144

Ekran Büyüklüğü (inç): 27 inç

27 inç Dahili Hoparlör: Yok

Yok Kontrast Oranı (mnt): 2000:1

2000:1 Sync Teknolojisi: FreeSync (AMD)

FreeSync (AMD) Yenileme Hızı (Hz): 144 Hz

144 Hz Parlaklık (cd/m): 280 cd

280 cd Çözünürlük (max): 1920 x 1080

1920 x 1080 Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Sıfır fiyatı: 2.200 TL

2.200 TL İkinci el aldığım fiyat: 1.400 TL

Böylelikle oyuncu monitörü nasıl seçilir, seçerken nelere dikkat edilmelidir konulu içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.