Hem dünyanın altını üstüne getirmiş hem de gözümüzün önünde olmasına karşın fark etmediğimiz Türk karakterleri bu listede derledik.

Oyunlarda bu topraklara ait esintiler görmek, yapımın dikkatimizi her zaman daha fazla çekmesine neden olmuştur. Bu Türk karakterleri görünce bazılarını fark edemedeğinize şaşıracaksınız.

Üstelik oyunlarda bulunmalarının altlarında yatan nedenler de epey ilgi çekici.

Call of Duty’deki Sami Onur

EA, Activision, Infinity Ward gibi firmalarda çalışan Grafiker Sami Onur; oyunlarda karakter, bina, silah, uçak, helikopter ve saymakla bitmeyecek bazı modellemeleri yapıyor. CoD 2, CoD 4: Modern Warfare ve CoD 6: Modern Warfare 2 gibi en çok satılan CoD oyunlarında boy göstermiştir.

Geliştirici ekip tarafından CoD, Medal of Honor gibi oyunlara eklenen Sami Onur, bunun yanı sıra Call of Duty: Modern Warfare oyununa eklediği Euro 2008 Türkiye-Çekya maçı easter egg'i ile de biliniyor.

Crysis 2’deki Laz aksanlı asker: Chino

Oyunun giriş kısmında konuşmasına şahit olduğumuz Chino, kulağımıza tanıdık gelen Karadeniz ağzı ile bizimle konuşuyor. Daha sonra saldırıya uğradıktan sonra yolumuz ayrı düşse de ileride bizi kurtararak bize sesleniyor: ''Benim, Chino! Benu haturladun mı?'' diyen Chino, biz Türk oyuncuların kalbinde taht kurmayı başarmıştır.

Punch-Out’taki Bald Bull

Nintendo’nun kenarda köşede kalmış serisi Punch Out’taki Türk karakter Bald Bull, namıdiğer Kel Boğa; aslen İstanbul beyefendisi olan karakterimiz, ringlere damgasını vurmaya devam ediyor.

VALORANT’taki Fade

Önceki hayatında adı Hazal Eyletmez olan Türk ödül avcısı Fade; işaret parmağındaki nazar boncuğu detayıyla, bir gözünün mavi, diğer gözünün yeşil olmasıyla (Van Kedisi) ve sağ elindeki yöresel kınalarla bu topraklardan unsurlar taşıyor.

Street Fighter’daki Hakan

Aslında bir yağ satıcısı olan Hakan bir pehlivandır ve ten renginin bu denli kırmızı olmasının sebebi güneşte abartılı derecede yanmasıdır. Saçının turkuaz olması ise turkuaz renginin Türklerle özdeşleştirilmesindendir. Ayrıca Japoncada ‘’Torukoishi’’ turkuaz demektir. Bu kelimeyi ayırdığımızda ‘’Toruko’’ Türk, ‘’ishi’’ ise taş anlamına geliyor.

Melike adında bir kadınla evli olan Hakan'ın 7 tane çocuğu var ve bu kadar çocuk sahibi olmasının sebebi, Türklerin aileye verdiği önemi vurgulamaktır.

Dying Light: The Following'deki Türk karakterler

Çoğumuzun bildiği Dying Light oyunun DLC'sinde birçok karakterin aslında Türk olduğunu biliyor muydunuz? DLC'nin akışında gördüğümüz Ali, Atilla, Bilal, Polat, Burak, Kaan ve daha niceleri Dying Light: The Following'de bize eşlik ediyor.

Assassin’s Creed: Revelations’taki Türk karakterler

Kapodakya ve İstanbul arasında geçen Assassin's Creed: Revelations'ta da birçok Türk karakter bulunuyor. Oyundaki hikâye anlatımı, gerçek tarihi birebir yansıtmasa da bunlardan bazıları Türk tarihinde önemli birer role sahip.

Civizilation, Hearts of Iron 4, Age of Empires ve Total War gibi tarihi strateji oyunlarında doğal olarak varız. O yüzden bunları bu listeye ekleme gereği duymadık.