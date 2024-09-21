Beşiktaş ile Electronic Arts'ın iş birliği yaptığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Tüpraş Stadyumu, yetişmesi hâlinde EA Sports FC 25'e eklenecek.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts'ın (EA), Fenerbahçe ve Galatasaray ile ortaklık kurduğundan bahsetmiştik. EA Sports FC 25 için kurulan ortaklıkta Beşiktaş'ın olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Sonradan ortaya çıkan bilgiler, EA Sports FC 25 rakibi ücretsiz oyun olan UFL ile Beşiktaş arasında yapılan bir anlaşmanın, EA ile Beşiktaş'ın aynı masaya oturmasını engellediğini ortaya koymuştu. Gelen son haberler, bu durumun an itibarıyla değişmiş olduğunu gözler önüne seriyor.

Beşiktaş ile EA arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama:

Beşiktaş, EA FC ile partnerlik anlaşmasına vardı!



EA yetkilileri, İstanbul'a gelerek Tüpraş Stadyumu'nun çekimlerini gerçekleştirdi. Modelleme için çalışmalara başlanacak.



Tüpraş Stadyumu, yetişirse Ocak ayında gelecek güncellemeyle FC25 oyununa eklenecek. Yetişmezse önümüzdeki sene FC26 oyununda yer alacak.

Haber Kartalı tarafından "özel" etiketi ile paylaşılan bu haber hakkında henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişeceğini düşünüyoruz. Yapılacak açıklamalar, söz konusu anlaşma iddiasının gerçekliğini ortaya koyacaktır.