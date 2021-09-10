Ozan Bingöl: Vergi, Ceza ve Harçlar Yüzde 35 Zamlanacak

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2021'in sonuna yaklaşmamızla merak konusu haline gelen Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili konuştu. Vergi uzmanı tarafından yapılan açıklamalar, 2022 yılında ödenecek ceza, vergi ve harç gibi ücretlere en az 35 zam gelebileceğini ortaya koyuyor.

2021 yılının yavaş yavaş sonuna yaklaşmamızla birlikte, "Yeniden Değerleme Oranı" da gündeme geldi. Her yılın sonunda açıklanan bu oran, vergilere, harçlara ve cezalara uygulanacak olan zamların yüzde kaç olacağının anlaşılmasını sağlıyor. Aslında Türk lirasının her yıl ne kadar değer kaybettiğini, Yeniden Değerleme Oranı ile rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Hükümet, 2020-2021 yılı için Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 9,11 oranında açıklamıştı. Bu oranla vatandaşlar, 2020 yılında ödedikleri harç, vergi ve ceza gibi kalemlere, 2021 yılında yüzde 10 zamla ödemişlerdi. Şimdilerdeyse 2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı konuşulmaya başladı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, vatandaşın elini kolunu titretecek bir açıklama yaptı.

"Tarihi zirve görülecek"

Ozan Bingöl tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, Yeniden Değerleme Oranı'nda bu yıl zirveye oynayacak. Vergi uzmanına göre mevcut koşullar altındaki en iyi senaryo bile, söz konusu kalemlerin yüzde 35 civarında zamlanmasına yol açacak. Dilerseniz hemen; Vergi Uzmanı Bingöl'ün konuyla ilgili açıklamalarına bakalım;

Eylül ve Ekim aylarında aylık ÜFE artış oranı sıfır bile olsa 2021 yılı yeniden değerleme oranı son yılların en yüksek yeniden değerleme oranı olacaktır. En iyimser senaryoda bile kasım ayında yüzde 35'ler civarında bir Yeniden Değerleme Oranı ilan edilmesi kimseye sürpriz olmasın. Şimdiden söyleyelim. 2022 yılı Motorlu Taşıt verginizdeki artışın en az yüzde 35 olacağı varsayımı ile hesabınızı yapmaya başlayın. Trafik para cezaları, damga vergisi ve harçlardaki artışta da yüksek yeniden değerleme oranı kullanılacak.

Kamu ve özel sektördeki bazı kira artışları, eğitim ücretleri, çeşitle sözleşmelerdeki zamlar ve benzerinin hesabında Yeniden Değerleme Oranın sıklıkla kullanılması söz konusudur. Hal böyle olunca, 2021 yılının yüzde 35'ler civarında olacağı anlaşılan Yeniden Değerleme Oranı 2022 yılı enflasyon hedefinin tutturulması açısından önemli bir risk unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, ilgili mevzuatın Cumhurbaşkanına verdiği, vergi ve ceza tutar artışlarında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranından daha düşük bir oranı uygulatma yetkisi imdada yetişebilir. Bu yetkinin kullanımı sadece enflasyon hedefi açısından değil, yüksek vergiler altında ezilenlerin daha da ağır bir yük altına girmemesi adına da gerçekleşir diye umut ediyoruz.