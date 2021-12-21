Akaryakıt fiyatlarına bu akşam itibarıyla uygulanacak zamların iptal edildiği açıklandı.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türk Lirası'nın hızla değer kazanması sonrası bu gece pompaya yansıması beklenen akaryakıt zamlarına dair açıklama geldi. EPDK, bahsi geçen zamların iptal edildiğini duyurdu.

"Akaryakıt fiyatlarında belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir":

EPDK, yaptığı açıklamada akaryakıtın petrol fiyatları ve döviz hareketleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu, bu yüzden de döviz kurları netleşene kadar fiyat değişiminin askıya alındığını belirtti. Aynı zamanda dövizdeki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıyacağı bilgisi de verildi.