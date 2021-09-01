Özel Okullardaki Öğretmenlerin Hamile Kalmaması İsteniyor

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Özel Okullardaki Öğretmenlik Şartları Sosyal Medyanın Gündeminde: 4 Yıl Hamile Kalmamaları İsteniyor

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Twitter'da özel okullarla ilgili ilginç bir iddia öne sürüldü. Gazeteci ve eğitim danışmanı Şafak Coştu'nın belirttiğine göre, özel okullarda çalışan kadın öğretmenlerin hamile kalmasına sıcak bakılmıyor ve bu konuda mobbing yapılıyor.

Bu iddianın ardından ilgili tweet'e verilen cevaplarla birlikte benzer durumların aslında çok fazla yaşandığı anlaşıldı. Özel okul yöneticilerinin, genellikle genç öğretmenleri işe alarak(dinamik oldukları düşüncesiyle) daha sonra onları çeşitli zorlamalara maruz bıraktıkları söyleniyor.

Durumdan yakınanlar, velilerin de bu zorlamalara çoğu zaman destek verdiğini belirtiyor. Öğretmenler üzerinde ciddi bir baskıya neden olan bu durum hakkında önlemlerin alınması isteniyor.

Gazeteci ve eğitim danışmanı Şafak Coştu'nun söz konusu tweet'leri:

tweet eğitim

Ardından gelen pek çok cevap da kendisini doğrular nitelikte:

özel okul tweet

iddia eğitim sistemi

twitter özel okul

veli okul

özel okul öğretmeni

Performans notu konusunda da usulsüzlükler yapıldığı belirtiliyor.

tweet eğitim sistemi

Ekşi Sözlük'te de gündem olan paylaşıma verilen bazı tepkiler şu şekildeydi:

okul ekşi sözlük

ekşi sözlük öğretmen

öğretmenlik

Böyle bir baskıya maruz kalanlar için bazı tavsiyeler:

ekşi sözlük özel okul hamilelik

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