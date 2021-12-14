Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen asgari ücret ile ilgili konuştu. Alım gücü vurgusu yapan Demirtaş, asgari ücretin 4.000 TL'nin üzerine çıkması durumunda neler yaşanacağını anlattı.

Türkiye, aralık ayının başından beri 2022 yılında uygulanacak asgari ücrete odaklanmış durumda. Zira bugün yarın bir açıklama yapılacak ve asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Elbette herkesin bu konuda bir görüşü var. Kimileri asgari ücretin şimdikinin iki katı bile olabileceğini savunurken kimileri ise esas önemli olanın alım gücü olduğunu düşünüyor. Biz de daha önceki içeriklerimizde, asgari ücrettense alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini defalarca dile getirmiştik...

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ekonomistlerden bir tanesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Asgari ücret tutarının 4.000 TL ve üzerinde olması halinde neler yaşanacağını anlatan Demirtaş, alım gücü vurgusu yaptı. Ekonomistin görüşüne göre asgari ücret bir anda 4.000 TL'nin üzerine çıkarsa, Türkiye'yi pek de iyi günler beklemiyor olacak. Gelin o açıklamalara hep birlikte bakalım.

"Keşke haksız çıksam"

Özgür Demirtaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre asgari ücretin 4.000 TL'nin üzerinde açıklanması, önce pek çok kişiyi sevindirecek. Ancak birkaç ay sonra özellikle de gıda ürünlerine gelecek zamlar kendini gösterecek. Vatandaş, 2 yıl önce aldığı 2.000 TL'nin çok daha değerli olduğunu anlayacak. İşte bu durum, alım gücünün dibe vurduğunun anlaşılmasına yol açacak. "Keşke haksız çıksam" diyen Demirtaş, kendi tahmininin gerçek olacağını düşünüyor.

Demirtaş'ın Twitter'daki paylaşımı şöyleydi:

Tahminimi söyleyeyim.

Asgari ücret 4.000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2.000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış... Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım...