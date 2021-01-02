Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Der Spiegel'in Kapağında

Kurucusu ve yöneticisi oldukları BioNTech laboratuvarlarında hepimiz için umut olan koronavirüs aşısını geliştiren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Avrupa'nın en büyük haftalık dergilerinden biri olan Der Spiegel'in kapağına konuk oldu.

Almanya'da yayınlanan ve Avrupa'nın en büyük haftalık yayınlarından olan Der Spiegel, 2021 yılının ilk kapağını, geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile hepimize umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ayırdı.

Dergiye verdikleri röportajda aşı konusunun özellikle Avrupa'da hala tam olarak sorunlardan arınmadığını belirten Şahin ve Türeci, önceliklerinin yeterli dozda aşı üretimi olduğunu ifade ettiler.

Avrupa'da aşı yetersizliği sorunu var:

Aşılar geliştirildi, pek çok ülke farklı şirketlerden aşı alımlarını gerçekleştirdi. Ancak Uğur Şahin'e göre aşı üretimi konusunda sorunlar mevcut. "Şu an durum tozpembe görünmüyor. Başka onay alan aşı olmadığı için açık oluşmaya başladı ve biz kendi aşımızla bu açığı da kapatmak zorundayız" sözleriyle durumu özetleyen Şahin, bu sorunların altını çizdi.

Avrupa'da aşı yetersizliği durumu yaşandığını belirten Şahin, ''Birçok farklı firmanın yeterli sayıda aşı üreteceğinden yola çıkıldı. Sanırım, 'yeterince aşı temin ederiz, durum o kadar da kötüye gitmez ve her şey kontrolümüz altında' gibi bir hava oluştu. Bu beni şaşırttı" şeklinde konuştu ve durumun AB'nin satın alma politikasından kaynaklandığını belirtti.

Özlem Türeci ise konuyla ilgili olarak "bir noktadan sonra birçok şirketin zamanında teslimat yapamayacağının anlaşıldığını ve o açığı başka bir firmanın ürünü ile kapatabilmek için de geç kalındığını" ifade etti.

ABD, 600 milyon doz aşı siparişi verdi:

Der Spiegel'de yer alan bilgilere göre ABD BioNTech'e geçtiğimiz temmuz ayında 600 milyon doz aşı siparişi verdi. Avrupa ise ilk olarak kasım ayında 300 milyon doz sipariş verdi. Uğur Şahin bu durum ile ilgili olarak "Avrupa'da süreç, diğer ülkelerle olduğu kadar seri ve dolaysız işlemedi" şeklinde konuştu.

Aşı üretimi düşünüldüğü kadar kolay değil:

Uğur Şahin aşı üretimi ile ilgili "Dünyanın dört bir yanında, bugünden yarına aşıyı gerekli kalitede üretebilecek şekilde uzmanlaşmış, kullanılmayan fabrikalar bulunmuyor. İlaç üretiminde bir anda Aspirin'den ya da öksürük şurubundan aşı imalatına geçemezsiniz. Bu süreç yıllar süren bir uzmanlaşma ve gerekli inşaat ve teknoloji donanımı gerektirir" şeklinde konuştu ve üretimde yaşanması olası sorunlara açıklık getirdi.

Özlem Türeci ise BioNTech'in Avrupa'da beş üretici ile aşı üretimini desteklemeleri konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ülkemizde üretim çalışmaları için görüşmeler devam ediyor:

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada BioNTech ile ortak üretim için görüşmelerin başladığını belirtmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "'Beraber bir üretim tesisini Türkiye’de kurabilir miyiz' diye bizzat gidip görüşmesini istedim. Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor" şeklinde konuşarak ülkemizde üretim için önemli bir adım atıldığını belirtmişti.