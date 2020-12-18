DSÖ: Koronavirüs Aşısı Salgını Hemen Bitirmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü'nde Batı Pasifik Direktörü olarak yer alan Dr. Takeshi Kasai, kütlesel bağışıklık kazanmanın uzun süreceğini ve bu yüzden de yakın zamanda salgının bitmesini beklemediğini açıkladı.

Tüm dünya, Covid-19 salgınından bir an önce kurtulma hayalleri kuruyor. Aşıların bulunmasıyla birlikte, bu hayale karşı olan umutlar daha da artmaya başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen endişe verici bir açıklamaya göre aşılar, salgının önünü bir anda kesemeyecek.

Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai, birçok ülkenin aşıya erişimde sıkıntı yaşayacağını ve küresel bağışıklık kazanmanın uzun süreceğini, bu sebeplerden dolayı yakın gelecekte salgının bitmesinin beklenmemesi gerektiğini açıkladı.

“Aşı, salgını yakın gelecekte bitirebilecek gümüş bir kurşun değil”

DSÖ’de görev alan Doktor Takeshi Kasi, yapmış olduğu açıklamada; Batı Pasifik ülkelerinde kitlesel aşı uygulamalarına ancak 2021 yılının ortasında başlanabileceğini belirtti. 2021 yılının sonlarına doğru risk grubundaki herkese aşı uygulanabileceğini öngören Takeshi, diğer gruplarda kalan insanları aşılamanın, çok daha uzun sürebileceğini söyledi.

Takeshi, açıklamasında şu sözleri dile getirdi; "Tünel çok uzun olsa da ucunda ışık görünüyor. Ancak aşı, salgını yakın gelecekte bitirebilecek gümüş bir kurşun değil. Aşıları bulmak başka bir şey, bu aşıları dünyadaki herkese ulaştırabilmek bambaşka bir şey. Aşı uygulanmasına ilk etapta sadece kısıtlı sayıda insan dahil olabilecek, bu yüzden de öncelik risk grubunda olanlara verilmelidir.”

Dünya Sağlık Örgütü, aşı uygulanırken kendi belirledikleri risk grubuna öncelik verilmesi gerektiğini öneriyor. Bu bağlamda sağlık çalışanları ve 60 yaş üstündeki insanlar, aşı uygulanması gereken öncelikli grup olarak görülüyor.