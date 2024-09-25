Sony, ilk çıktığında dünyayı kasıp kavuran Palworld'ü sürpriz bir şekilde PlayStation 5'e getirdi. İşte oyunun PS5 versiyonunun Türkiye fiyatı.

Sony, salıyı çarşambaya bağlayan gece PlayStation için bir State of Play etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte PlayStation’a gelecek birçok yeni oyun gösterilirken birkaç sürpriz duyuru da yapıldı. Bunlardan biri, ilk çıktığında dünyayı kasıp kavuran Palworld ile ilgiliydi.

Şirket, Plaworld’ün bugün itibarıyla PlayStation 5 için çıkış yaptığını duyurdu. Oyun, şu anda PS Store’dan satın alınabiliyor.

Palworld’ün 1.015 TL’lik fiyatı var

Palworld’ün PS sürümüne buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Oyun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de satışa çıkmış durumda. Fiyatı ise 1.015 TL olarak açıklandı. Yalnızca PlayStation 5 için çıktığının tekrar altını çizelim.

Pocketpair tarafından geliştirilen Palworld Pokemon tarzı karakterlerin yer aldığı, açık dünya türünde bir hayatta kalma oyunu. Oyunda Pals isimli bu gizemli yaratıklarla sakince yaşayabilir veya kaçak avcılık çetesini kovmak için hayatınızı riske atabilirsiniz.

Palworld ilk çıktığında büyük yankı uyandırmıştı. Hatta Steam’de en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına sahip oyunlar arasına bile girmişti. Ancak sonrasında popülaritesini kaybetti. Şu an hâlâ binlerce insan tarafından oynanıyor olsa da ilk günkü gibi değil. PlayStation’da ne kadar ilgi göreceğini zaman gösterecek.

Palworld'ün PS5'e çıkışıyla ilgili paylaşılan fragman:

State of Play'de yapılan tüm duyurular: