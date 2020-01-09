Son senelerde oldukça gelişen ve ülkemizde de hayli popüler hale gelen sanal gerçeklik teknolojisi hayatımızın içine girerek izlediğimiz her şeyi daha keyifli hale getirdi. Bu konuda iddialı olan firmalardan biri de Panasonic. Şirket, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıttığı yeni gözlüğüyle iddiasını kanıtlayacak gibi duruyor.

Teknoloji severlerin gözü kulağı bir süredir Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda. Giyilebilir teknoloji takipçilerini sevindirecek haberlerden bir tanesi de Panasonic’den geldi. Firmanın CES 2020’de tanıtımını yaptığı gözlükler, dünyanın ilk HDR özellikli sanal gerçeklik gözlüğü olacak. Gözlükler sayesinde kullanıcılar artık geleneksel bir ekrana kıyasla içeriği daha geniş bir renk ve parlaklık aralığında görebilecek.

Steampunk tarzında tasarlanan gözlükler, kayışlarında barındırdığı kulak içi kulaklıklar sayesinde herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymuyor. Her göz için 1,3 inçlik OLED ekranla gelecek olan gözlük, her bir ekran için sunduğu 2560X2560 piksel çözünürlükle oldukça gerçekçi bir deneyim yaşatacak gibi. Ayrıca gözlüğün yenileme hızı da 120 Hz olarak lanse edildi.

Panasonic firması gözlüğün sunduğu keskinliğin de fark yaratacak noktada başarılı olduğunu açıkladı. Belirtmemiz gereken en önemli nokta ise gözlükteki ekranların HDR teknolojisi ile donatılmış olması. Bu dünyada bir ilk olarak göze çarparak firmayı rakiplerinden sıyıracak gibi görünüyor. HDR teknolojisinin de diğer teknolojilere göre daha kuvvetli renk ve parlaklık değerleri vadettiğini ekleyelim.

Tasarımıyla da diğerlerinden ayrıldı

Belirtmemiz gereken bir önemli kısım da sanıyoruz ki gözlüğün tasarımı. Geleneksel sanal gerçeklik gözlüklerinden epey farklı bir tasarıma sahip gözlükler, büyüklüğü ve kullanıcının kafasını saran yapısıyla bilinen diğer gözlüklerin aksine daha çok bir güneş gözlüğünü andıran şekliyle de beğeni kazanacak gibi görünüyor. Aynı zamanda bu tasarımın kullanım ve taşıma kolaylığı da sağlayacağı tahmin ediliyor.

Gözlüğün bilgisayara ek olarak akıllı telefonlarla da bağlantı kurabileceği yönünde iddialar varsa da bu konuyla ilgili Panasonic’den henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.