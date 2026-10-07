Paramount'un Warner Bros Discovery'yi Satın Alımı Tamamlandı: İşte Yeni Şirketin Adı ve Detaylar!

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Paramount, Warner Bros'u 111 milyar dolara satın alarak Skydance adı altında birleşti ve Hollywood'da yeni bir dönem başladı.

Paramount, Netflix ile girdiği amansız ihale savaşının ve aylardır süren zorlu hukuki süreçlerin ardından Warner Bros Discovery’yi 111 milyar dolara bünyesine kattı.

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Bu tarihi hamle, sektörün en köklü ve ikonik film stüdyoları ile dev haber kuruluşlarını tek bir çatı altında topluyor.

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Yeni şirketin adı "Skydance" oldu

Birleşme sonucunda doğan yeni medya devinin ismi "Skydance" olarak açıklandı. Şirketin liderliğini ise Oracle’ın kurucusu milyarder Larry Ellison’ın oğlu David Ellison ile Mattel’in eski CEO’su Ynon Kreiz birlikte yürütecek.

İkili; Paramount ve Warner Bros’un efsanevi film stüdyolarının yanı sıra HBO Max, CBS News ve CNN gibi küresel medya platformlarının idaresinden sorumlu olacak. Bu birleşme; Disney, Universal Pictures ve Sony Pictures'ın yanında yer alan Hollywood’un en köklü beş stüdyosundan ikisini tek güç hâline getiriyor.

Anlaşma haziran ayında onaylanmış olsa da ABD’nin 12 eyaleti, rekabetin yok olacağı ve kablolu yayın dağıtıcıları ile izleyicilerin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle birleşmeye karşı dava açmıştı. Skydance geçen ay eyaletlerle uzlaşmaya vararak süreci tamamladı. Varılan anlaşmaya göre şirket, sinema sektörünü desteklemek adına her yıl en az 30 sinema filmi ve 180 televizyon dizisi üretmeyi, ayrıca CNN ve CBS News’in bağımsız yayın kurullarını korumayı taahhüt etmiş durumda.