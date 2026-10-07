Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Paramount'un Warner Bros Discovery'yi Satın Alımı Tamamlandı: İşte Yeni Şirketin Adı ve Detaylar!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Paramount, Warner Bros'u 111 milyar dolara satın alarak Skydance adı altında birleşti ve Hollywood'da yeni bir dönem başladı.

Paramount'un Warner Bros Discovery'yi Satın Alımı Tamamlandı: İşte Yeni Şirketin Adı ve Detaylar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Paramount, Netflix ile girdiği amansız ihale savaşının ve aylardır süren zorlu hukuki süreçlerin ardından Warner Bros Discovery’yi 111 milyar dolara bünyesine kattı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu tarihi hamle, sektörün en köklü ve ikonik film stüdyoları ile dev haber kuruluşlarını tek bir çatı altında topluyor.

İçerikten Görseller

Paramount'un Warner Bros Discovery'yi Satın Alımı Tamamlandı: İşte Yeni Şirketin Adı ve Detaylar!
2

Yeni şirketin adı "Skydance" oldu

2

Birleşme sonucunda doğan yeni medya devinin ismi "Skydance" olarak açıklandı. Şirketin liderliğini ise Oracle’ın kurucusu milyarder Larry Ellison’ın oğlu David Ellison ile Mattel’in eski CEO’su Ynon Kreiz birlikte yürütecek.

İkili; Paramount ve Warner Bros’un efsanevi film stüdyolarının yanı sıra HBO Max, CBS News ve CNN gibi küresel medya platformlarının idaresinden sorumlu olacak. Bu birleşme; Disney, Universal Pictures ve Sony Pictures'ın yanında yer alan Hollywood’un en köklü beş stüdyosundan ikisini tek güç hâline getiriyor.

Anlaşma haziran ayında onaylanmış olsa da ABD’nin 12 eyaleti, rekabetin yok olacağı ve kablolu yayın dağıtıcıları ile izleyicilerin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle birleşmeye karşı dava açmıştı. Skydance geçen ay eyaletlerle uzlaşmaya vararak süreci tamamladı. Varılan anlaşmaya göre şirket, sinema sektörünü desteklemek adına her yıl en az 30 sinema filmi ve 180 televizyon dizisi üretmeyi, ayrıca CNN ve CBS News’in bağımsız yayın kurullarını korumayı taahhüt etmiş durumda.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Netflix'in Türkiye Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Netflix'in Türkiye Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi The Hunt for Gollum’dan İlk Görüntüler Paylaşıldı: Frodo Geri Dönüyor!

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi The Hunt for Gollum’dan İlk Görüntüler Paylaşıldı: Frodo Geri Dönüyor!

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

İlk Hızlı ve Öfkeli Dizisi Duyuruldu: İşte Detaylar

İlk Hızlı ve Öfkeli Dizisi Duyuruldu: İşte Detaylar

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

Volkswagen, 50 Bine Yakın Aracını Geri Çağırdı: Motor Aniden Durabilir!

Volkswagen, 50 Bine Yakın Aracını Geri Çağırdı: Motor Aniden Durabilir!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com