Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kripto varlıklarını dolandırıcılara kaptırdı. Polis şimdi dolandırıcıların peşinde.

Ülkemizde sık sık kendisini telefonda savcı, polis, hakim vb. olarak tanıtım insanlardan para veya altın isteyen dolandırıcılar görüyoruz. Bu defa benzer bir dolandırıcılık yönteminin kurbanı, Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan A.K. oldu. A.K., kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiye 13 bin 430 dolar değerindeki kripto varlığını kaptırdı.

"Kripto para hesabınız güvende değil"

A.K.'yi arayan dolandırıcı kendisini yatırım danışmanı olarak tanıttıktan sonra, kurbanına "Paribu işletmesinde bulunan kripto para hesabının güvende olmadığını" söyledi. Sonrasında da kripto varlıklarını gönderdiği güvenli hesaba aktarmasını istedi. Bunun üzerine A.K. de 13 bin 430 dolar değerindeki kripto varlığını şüphelinin bildirdiği hesaba aktardı.

İşlemi tamamladığını bildirmek için şahsı arayan A.K., aramalarında şahsa ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve polis karakoluna giderek şikâyetçi oldu. Kolluk kuvvetleri, dolandırcı şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Bu türden dolandırıcılık girişimleri sık sık karşımıza çıkıyor. Dolandırıcılar, kendilerini kurumlardan arayan yetkililer olarak tanıttıkları gibi kurumları taklit eden mailler atarak da kurban bulmaya çalışabiliyorlar. Bu yüzden bu tür durumlarla karşılaşıldığında temkinli olunması gerekiyor.

Şu anda dolandırıcının tek başına mı yoksa bir ekiple mi çalıştığı, başka kişileri de dolandırıp dolandırmadığı konusunda ise bir açıklama bulunmuyor. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.