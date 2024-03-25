Tamamen mizah amaçlı ortaya çıkmış olan meme coin'lerin piyasa değeri büyük şirketlerimizinkiyle yarışır oldu. Gelin, bir zamanlar yalnızca internetin karanlık köşelerinde var olmuş bu meme coin'lerin bugünün finansal dünyasında yarattığı çarpıcı etkiye bir göz atalım.

Bildiğimiz üzere meme coin'ler, genellikle popüler internet mizahına dayalı olarak oluşturulan ve topluluklar tarafından desteklenen kripto para birimleri. Ancak son dönemde, bu esprili dijital varlıkların piyasa değerleri büyük bir yükselişe geçerek oldukça dikkat çekmeye başladı.

Piyasa değerleri Borsa İstanbul'daki dev şirketlerin piyasa değerleriyle yarışan bu dijital varlıklar, yatırım dünyasında hayret verici bir değişimin işaretini taşıyor.

Yatırımcı Efe Bulduk, geçtiğimiz günlerde bu konuya dikkat çekmişti.

Örneğin, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren Türk Hava Yolları şirketinin piyasa değeri 12.39 milyar dolar. Koç Holding’inse 15.23 milyar dolar. Bir tür meme coin olan DOGE’nin piyasa değeriyse 24.55 milyar dolar. Yani en büyük ve en değerli şirketlerimizin piyasa değerinden oldukça fazla…

Buradan bakıldığında, hiçbir amaca hizmet etmeyen ve bir projesi olmayan bu coin'in piyasa değerinin devasa şirketlerin piyasa değerini aşması oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkarıyor.

Şimdi bu olaya en yüksek piyasa değerine sahip 10 meme coin'i inceleyerek daha bütünsel bakalım.

Sıra No Meme Coin Piyasa Değeri 1 DOGE 24.55 milyar dolar 2 SHIB 16.31 milyar dolar 3 PEPE 3.16 milyar dolar 4 WIF 2.85 milyar dolar 5 FLOKI 2.19 milyar dolar 6 BONK 1.51 milyar dolar 7 BOME 747.22 milyon dolar 8 MEME 443.07 milyon dolar 9 BabyDoge 352.75 milyon dolar 10 MOG 338.01 milyon dolar Toplam: 52.45 milyar dolar

Tablodan da anlaşılacağı üzere, en yüksek piyasa değerine sahip olan meme coin 24.55 milyar dolar ile DOGE.

TOP10 meme coin'in toplam piyasa değeriyse 52.45 milyar dolar.

Peki ya şirketlerimiz? Türk şirketlerinin piyasa değerlerini de inceleyelim.

Sıra No Şirket Hisse Adı Piyasa Değeri 1 Koç Holding KCHOL 15.23 milyar dolar 2 Türk Hava Yolları A.O. THYAO 12.39 milyar dolar 3 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FROTO 12.37 milyar dolar 4 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS 10.21 milyar dolar 5 Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR 9.53 milyar dolar 6 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN 8.90 milyar dolar 7 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASELS 7.92 milyar dolar 8 Akbank T.A.Ş. AKBNK 7.34 milyar dolar 9 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK 6.93 milyar dolar 10 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş BIMAS 6.87 milyar dolar Toplam: 97.69

Yukarıdaki tabloda da özetlendiği gibi Trading View tarafından yayımlanan veriler göre, BIST 30 endeksinde yer alan ve en yüksek piyasa değerine sahip şirketler arasında 1. sırada olan Koç Holding'in piyasa değeriyse 15.23 milyar dolar.

Türk şirketlerinin piyasa değerine baktığımızdaysa toplam piyasa değerlerinin 97.69 milyar dolar olduğunu görüyoruz.

Yani bir amaçları olmasının yanı sıra müşterilerine yıllardır hizmet veren bu şirketlerin piyasa değeriyle, bir amacı dahi olmayan meme coinler arasında 45.24 milyar dolar kadar fark var.

Peki, bu meme coin çılgınlığının arkasındaki neden nedir?

Öncelikle, birçok yatırımcı geleneksel hisse senetlerine yatırım yapmak yerine daha yüksek riskli ancak daha yüksek getirili bir yol arıyor. Ee sonuçta finansın temel kurallarından biri neydi? Risk ve getiri doğru orantılıdır! Meme coin'ler, yatırımcıların bu talebini karşılıyor gibi görünüyor.

Ayrıca, meme coin'ler sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde tanıtıldıkları ve konuşuldukları için genç yatırımcılar arasında da popülerlik kazanıyor.

Meme coin'lere artan talep sonucunda fiyatların da artması, yeniliğe açık diğer yatırımcıların da para kazanma güdüsünü tetiklediği için yatırımcılar kazanç potansiyeli gördükleri bu coin'lere yöneliyor ve bu da meme coin'lerin değerinin âdeta bir balon gibi şişmesiyle sonuçlanıyor.

Bu çılgınlığın getirdiği riskler de göz ardı edilmemeli.

Kripto para piyasası zaten doğası gereği oldukça riskli bir piyasa. Özellikle merkeziyetsiz yapısı başta olmak üzere birçok unsurdan dolayı hisse senedi piyasasına kıyasla oldukça riskli. Kripto paralar ve hisse senedi piyasasının farkını daha detaylı öğrenmek için aşağıdaki içeriğimizde ele almıştık.

Genel olarak yüksek riskli bir piyasa olan kripto paralar içinde meme coin'lerin yeriyse ayrı. Bu tür coin'ler sağlam bir projesi olmaması sebebiyle diğer kripto para araçlarından çok daha fazla risk barındırıyor.

Çünkü değerleri, projenin sağlamlığına değil tamamen piyasadaki söylentilere dayanıyor. Bu da meme coin'lerin değerini yalnızca söylentilerin belirlemesiyle sonuçlanıyor.

“E spekülasyon da bu değil mi zaten?” diyorsanız haklısınız ama o iş tam olarak öyle olmuyor. Bir projesi olmaması ve değerin yalnızca yatırımcıların beklentisine dayanması durumu meme coin'leri olası negatif söylemlere karşı zayıf bir konumda bırakıyor.

Bu sebeple, meme coin'lerin değeri başta hisse senedi piyasası olmak üzere diğer kripto varlıklara göre genellikle daha ani ve tahmin edilemez dalgalanmalar gösteriyor.

Sonuç olarak, meme coin'lerin piyasa değerinin Borsa İstanbul'daki dev şirketlerin piyasa değerine yaklaşması, finansal piyasalardaki geleneksel normların sorgulandığını ve trendin değişmekte olduğunu gösteriyor.

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