Finansal hizmetleriyle tanıdığımız Paribu, her kategoriden içerik üreten dijital medya şirketi Aposto'yu satın alıyor.

2019 yılında kurulan Aposto, ekonomiden teknolojiye kadar birçok farklı kategoride içerik üreten bir dijital medya şirketiydi. Bir süredir de şirketin Paribu tarafından satın alınacağı söylentileri vardı. Bu söylentiler resmen doğrulandı.

Rekabet Kurumu üzerinden yapılan bir açıklamayla Aposto’nun Paribu tarafından satın alınacağı resmen duyuruldu.

Henüz anlaşma hakkında pek bir bilgi yok

Rekabet Kurumu üzerinden yapılan açıklamada, “Orhun Canca ve Umutcan Savcı’nın ortak kontrolünde bulunan Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün Paribu Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması” ifadelerine yer verildi.

Satın alımın değeri, ne zaman tamamlanacağı ve diğer detayları hakkında maalesef bir bilgi bulunmuyor. Şirketlerden henüz resmî bir açıklama da gelmedi. Geldiğinde detayları sizlerle paylaşacağız.

Aposto, ilk başlarda e-posta bültenleriyle öne çıksa da sonrasında hem web ve mobil uygulamasından içerikleriyle de kullanıcıların dikkatini çekmeye başlamıştı. Ayrıca podcast’leri ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da popülerliğini artırıyordu. Paribu bünyesine geçmesinin nasıl sonuçları olacağını zaman gösterecek.