Ülkemizin önde gelen kripto para borsalarından Paribu'nun hacklendiği iddia edildi. Onlarca kullanıcı, hesaplarındaki bakiyenin önce Bitcoin'e çevrildiğini, ardından yetkisiz bir şekilde başka hesaplara transfer edildiğini söylüyor.

Ülkemizde ve dünya genelinde kripto paralara olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Her gün binlerce yeni kullanıcı, kripto para borsalarına üye olarak alım satım işlemlerine başlıyor. Kripto paraların alınıp satıldığı bu borsalar ise zaman zaman ciddi iddialarla gündeme gelebiliyor.

Yeni bir iddiaya göreyse ülkemizin önde gelen kripto para borsalarından Paribu, 5 Nisan 2021 tarihinde bir siber saldırıya maruz kaldı. Yaşanan olay sonucu birçok kullanıcı, hesaplarından Bitcoin'lerinin çekildiğini ve farklı hesaplara transfer edildiğini bildiriyor.

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından Paribu'nun hacklendiği iddia edildi:

Sosyal medyada gündem olan iddialara göre birçok kullanıcının Paribu hesabında bulunan coin'ler farklı hesaplara transfer edildi. Kullanıcılar, hesaplarında bulunan altcoin'lerin önce Bitcoin'e çevrildiğini, ardından da talimatları olmadan başka hesaplara gönderildiğini söylüyor.

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Twitter'da bir kullanıcının iddia ettiğine göre 5 Nisan günü hesabındaki bütün coin'ler BTC'ye çevrilip transfer edildi. Kullanıcı, bu olayı yaşayan yaklaşık 15 arkadaşı olduğunu, ilgili ekran görüntüleri ve kanıtların elinde mevcut olduğunu söyledi.

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Bir başka kullanıcı ise 5 Nisan günü saat 04.29'da hesabındaki coin'lerin BTC'ye çevrilip farklı hesaba gönderildiğini öne sürdü. Durumu yetkililere bildirdiğini ve kabul edilmediğini belirten Twitter kullanıcısı, onay mailinin hâlâ mevcut olduğunu ve konu hakkında savcılığa şikâyette bulunduğunu belirtti.

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Bu görselde ise bir başka kullanıcının paylaştığı, farklı cihazlardan tek bir hesaba yapılan girişlerin ekran görüntüsü yer alıyor.

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Burada da BTC çekimi için Paribu'dan gelen onay kodu ve ardından transferin gerçekleştirildiğine dair onay mesajı yer alıyor.

Konu hakkında henüz Paribu'dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak mağdur olduğunu iddia eden kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar yüksek. Bu da iddiaların ciddiye alınması gerektiğini bizlere gösteriyor.

Şimdilik iddialardan ibaret olan bu olay hakkında yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.