Kripto para ticaretinin en yaygın olduğu ülkeler arasına giren Türkiye’den yeni bir kripto para geliyor. Resmi Twitter hesabından attığı Tweete göre Datça Belediyesi yeni bir dijital para birimi çıkarmaya hazırlanıyor. Takipçilerine yeni para için isim soran belediyeye öneriler gelmeye devam ediyor.

Kripto para kullanımı ve yatırımının artmasıyla birlikte yeni 'altcoin'ler geliştirilmeye devam ediyor. Ülkemizden yeni bir kripto para girişimi de bir ilçe belediyesinden geliyor. Durumu Twitter hesabından halka duyuran Datça Belediyesi, şu anda yeni dijital para için isim arayışında. Coin’in ismi için önerilerde bulunan Twitter kullanıcıları, bir yandan da olayın gerçekliğini sorguluyor.

2009’da Bitcoin’le başlayan kripto para teknolojisi, artan Bitcoin ve altcoin değerleriyle şu anda tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmiş durumda. Bunun en büyük nedenlerinden biri de bu paraların bağımsız ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi. Tabii kolay ve hızlı şekilde zengin olma isteği de insanların bu paralara yatırım yapmasında büyük rol oynuyor. Bu trende çok kolay adapte olan ülkemizden de coin’lere bolca yatırım yapılıyor, hatta yeni kripto para geliştirme konusunda adımlar atılıyor.

Datça Belediyesi dijital para çıkarıyor

Datça Belediyesi’nin bu tür trendlere ayak uyduruşuna ilk kez şahit olmuyoruz. Muğla'ya bağlı ilçe belediyesi, daha önce de NFT çılgınlığına katılmış ve Sevgililer Günü için paylaştığı bir Tweeti açık artırmayla satışa sunmuştu. Tweet, 6000 dolar karşılığında Bitexen tarafından satın alınırken gelen para ise ihtiyaç sahibi kız öğrencilere bağışlanmıştı.

Bir kripto para türü olan NFT ile borsaya atılan Datça Belediyesi, hızını alamayıp bu sefer de kripto para çıkaracağına dair bir tweet paylaştı. Atılan tweet’e birçok kullanıcıdan öneri yorumları geldi, tabii şakalar da eksik olmadı. Gelen önerilerden bazıları şu şekilde:

“Ak Datçe kara gün içindir”

Yöresel bir yaklaşım: DuruCoin

“Ama hiç mi yok?”

Bitcoin’e benzerliğiyle en çok önerilen isim: DatCoin

Twitter kullanıcısından DatCoin logosu

Birçok insan bu olayı pozitif ilgiyle takip ederken olaya inanmayanlar, şaka olduğunu düşünenler de çok. Hatta birçok kullanıcı belediyenin başka önceliklerinin olması gerektiğine dair eleştiri Tweetleri attı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu girişim gerçek mi? Ya da mantıklı bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.