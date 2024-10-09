Paris’te gökyüzüne baktığınızda hiçbir zaman uçak göremezsiniz çünkü hava trafiği yasağı var. Peki neden ve bu turistik şehre nasıl gidilebiliyor?

Dünyanın en bilindik şehirlerinden biri olan Paris, her yıl on milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçiler, tarihî ve kültürel yapıların arasında büyülenerek geziyor.

Ancak Paris’in merkezinde uçakların uçması yasak. Bunun sebebine ve Paris’e nasıl ulaşım sağlandığına birlikte bakalım.

Paris’te uçak uçması neden yasak?

Paris’te hava trafiği yasak. Sadece 2000 metre irtifadan daha düşük olmayan askerî uçaklar ve sivil uçaklar uçabiliyor. Ayrıca Paris sınırları içinde helikopterlerin uçması da yasak. Tabii hava ambulansı, polis hava gözetimi, önemli kişilerin taşınması gibi görevlerde özel izinler alınabiliyor.

Paris, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan pek çok yapıya ev sahipliği yapıyor. Tarihî ve kültürel açıdan dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğu için şehrin yapıları bu şekilde korunmaya çalışılıyor. Bir nevi güvenlik önlemi gibi.

Ayrıca uçaklar gürültü ve hava kirliliği yaratacağından; Paris gibi yoğun bir şehirde pek hoş karşılanmaz.

Son olarak; Paris’te bulunan, stratejik öneme sahip devlet binalarına karşı gerçekleşebilecek potansiyel terör saldırılarının önüne geçme amacının da unutulmaması lazım.

Bu uçma yasağı, Paris’in sadece merkezi yerlerinde uygulanıyor.

Paris’te hava trafiği yasak olsa da ulaşım o kadar zor değil çünkü bu hava yasağı sadece şehrin merkezinde, en yoğun yerlerde uygulanıyor. Bunun dışında iki büyük uluslararası havalimanına sahip.

Avrupa’nın en büyük havaalanlarından Charles Gaulle Havaalanı, merkezden 25 km uzakta. Daha çok iç hat uçuşları ve Avrupa’dan gelen kısa mesafeli uçuşlar için kullanılan Orly Havalimanı ise merkeze 15 km uzaklıkta. Yani yaklaşık yarım saat içinde merkeze ulaşabiliyorsunuz.

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