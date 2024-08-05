Olimpiyatlarda sörf Paris'te değil, neredeyse 16.000 kilometre uzaktaki Tahiti'de gerçekleşti. Peki, neden bu kadar uzak bir yer seçildi?

Olimpiyatlarda sörfün ilk kez yer alacağı 2024 Paris Oyunları'nda sörfçüler, Paris'ten çok uzak bir yerde yarıştılar. Bu yer, Fransa ana karasında bile değil! Tam 15.700 kilometre uzaklıktaki Fransız toprağı Tahiti.

Peki, neden Paris'te değil de Tahiti'de?

2021 Tokyo Oyunları'nda ilk kez olimpiyatlarda yer alan sörf, o zamana kadar görülmemiş bir heyecan yaratmıştı.

Tokyo'da yarışmalar, yaklaşık 96 km uzaklıktaki bir plajda yapılmıştı. Ancak dalgalar, dünya çapındaki en iyi sörfçüler için pek de etkileyici değildi.

Tokyo'da dalgalar ilk günlerde bel hizasındaydı ve daha sonra biraz büyüse de en iyi sörf performansları için yeterince büyük ve güçlü değildi.

2024 Paris Oyunları'nda ise durum tamamen farklı oldu. Sörfçüler çok daha büyük, ağır ve hızlı dalgalarla karşılaştılar. Dalgalar, dünyanın en tehlikeli dalgalarından biri olarak bilinen Teahupo'o dalgaları oldu.

Teahupo'o, Tahiti'nin güney kıyısında yer alan ve dalgalarının hızı ve büyüklüğüyle ünlü bir yer.

Teahupo'o dalgaları, sadece büyük değil aynı zamanda inanılmaz derecede yoğun ve tehlikeli. Küçük bir dalga parçasının bile yaklaşık 4.082 kg olduğu tahmin ediliyor.

Dalgalar, 1985 yılında ilk kez kaydedilen büyük bir dalgada sörf yapan Tahitili bir adamın dikkatini çekti. 1997'de burada düzenlenen başarılı bir sörf yarışması, birçok profesyonel sörfçünün ilgisini çekti.

Fransa, Tahiti ve çevresindeki adaları yaklaşık 200 yıldır ticaret merkezi, koloni ve hatta test sahası olarak kullandı. Şimdi ise bu bölgeleri, en tehlikeli olimpik etkinliklerden biri olarak kullanıyor.

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