ABD'nin Neden 'Sadece' New Jersey Eyaletinde Kendi Benzinini Doldurman Yasak? Bizde de Aynısı Var!

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
ABD’nin yalnızca New Jersey eyaletinde kendi benzininizi kendi kendinize doldurmanız yasak. Peki neden sadece bu eyalet?

Amerika’daki bu kendi benzinini kendin doldurma yasağı 1949’lu yıllara kadar uzanıyor. Hatta yalnızca New Jersey’de değil, başka pek çok eyalette de aynı yasak vardı ancak zamanla kaldırıldı.

New Jersey’deki ise neredeyse artık kültürlerinin bir parçası olmuş. Hatta “Jersey Girls Don’t Pump Gas (Jersey Kızları Benzin Doldurmaz)” yazan araba stickerları bile var. Yeterince merak ettiyseniz, bu yasağın sebebine inelim.

Benzin istasyonu sahiplerinin, daha ucuz olan “kendi benzinini kendin doldur” istasyonlarını engellemeye çalıştı.

new jersey

Benzinini senin için dolduran istasyonlar, sürücülerin benzin depolarını fazla dolduracağını ve yangına sebep olacağını ileri sürerek 1960’larda ortaya bir güvenlik kaygısı atmıştı.

İtfaiyeciler ile benzin istasyonları, kendi benzinini kendin doldurabildiğin istasyonlara dair yasağın yasa olması için güçlerini birleştirdiler. 1968 senesinde, ABD’nin 23 eyaletinde artık kendi arabanıza kendi yakıtınızı koyamıyordunuz. 

New Jersey yasalarında ise bu yasak şöyle yer alıyor: “Yakıt doldurmayla doğrudan ilişkili yangın tehlikeleri sebebiyle benzin istasyonu işletmecilerinin bu eylem üzerinde ihtiyaç duyulan kontrole sahip olması kamu yararınadır.”

ABD’nin 23 eyaletinde daha uygulanan bu yasak, zamanla çoğu eyaletten kalktı.

benzin

1990’lı yıllarda, kendi benzinini kendin doldurma yasağını kaldırmaya yönelik baskı yapılmaya başlandı ve 1992 senesinde çoğu eyaletten bu yasak kalktı. 2022 yılında Oregon eyaleti, 72 yıldan sonra yasağı kaldıran son eyalet oldu.

New Jersey, eyaletteki yasağı kaldırmaya yönelik mahkeme itirazlarına rağmen bu yasak hâlâ kalkmadı. Zaten vatandaşların da çoğunluğu yasanın kalmasından yana.

2022 senesinde Monmouth Üniversitesinde yapılan ankete göre vatandaşların %60’ı, kendi benzinini kendin dolduruğun istasyonlara karşı.

Türkiye’de de aynı yasak var.

BENZİN

Kimi ülkelerde kendi benzinini kendin doldur uygulaması (self-service) yapılsa da Türkiye'deki benzin istasyonlarında da yakıt dolumu yalnızca istasyon çalışanları tarafından yapılıyor.

Ne dersiniz? Sizce mantıklı bir yasak mı yoksa gereksiz mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.

Kaynaklar: CNN, CNBC

İlginç yasaklar burada bitmiyor, daha fazlası:
İLGİLİ HABER

Fransız Okullarında Ketçabın Yasak Olmasının Sebebi Ne? Sadece Sağlık Değil!
İLGİLİ HABER

Sanki Gerçek Silah: Kamboçya’da, Üstünde Su Tabancası Bulunduranlar veya Satanlar Neden Para Cezasına Çarptırılıyor?
İLGİLİ HABER

İtalya’da Güvercin Beslemenin Neden Yasak Olduğunu Öğrenince “E Çok Mantıklıymış!” Diyeceksiniz
İLGİLİ HABER

Kuzey Kore’de Neden Kot Pantolon Yasak? Sigara Gibi Sansürlüyorlar!
İLGİLİ HABER

Kuzey Kore'de Parasını Verseniz Bile Alamayacağınız Şeyler: Kendi Arabanızı Dahi Alamazsınız!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler