ABD’nin yalnızca New Jersey eyaletinde kendi benzininizi kendi kendinize doldurmanız yasak. Peki neden sadece bu eyalet?

Amerika’daki bu kendi benzinini kendin doldurma yasağı 1949’lu yıllara kadar uzanıyor. Hatta yalnızca New Jersey’de değil, başka pek çok eyalette de aynı yasak vardı ancak zamanla kaldırıldı.

New Jersey’deki ise neredeyse artık kültürlerinin bir parçası olmuş. Hatta “Jersey Girls Don’t Pump Gas (Jersey Kızları Benzin Doldurmaz)” yazan araba stickerları bile var. Yeterince merak ettiyseniz, bu yasağın sebebine inelim.

Benzin istasyonu sahiplerinin, daha ucuz olan “kendi benzinini kendin doldur” istasyonlarını engellemeye çalıştı.

Benzinini senin için dolduran istasyonlar, sürücülerin benzin depolarını fazla dolduracağını ve yangına sebep olacağını ileri sürerek 1960’larda ortaya bir güvenlik kaygısı atmıştı.

İtfaiyeciler ile benzin istasyonları, kendi benzinini kendin doldurabildiğin istasyonlara dair yasağın yasa olması için güçlerini birleştirdiler. 1968 senesinde, ABD’nin 23 eyaletinde artık kendi arabanıza kendi yakıtınızı koyamıyordunuz.

New Jersey yasalarında ise bu yasak şöyle yer alıyor: “Yakıt doldurmayla doğrudan ilişkili yangın tehlikeleri sebebiyle benzin istasyonu işletmecilerinin bu eylem üzerinde ihtiyaç duyulan kontrole sahip olması kamu yararınadır.”

ABD’nin 23 eyaletinde daha uygulanan bu yasak, zamanla çoğu eyaletten kalktı.

1990’lı yıllarda, kendi benzinini kendin doldurma yasağını kaldırmaya yönelik baskı yapılmaya başlandı ve 1992 senesinde çoğu eyaletten bu yasak kalktı. 2022 yılında Oregon eyaleti, 72 yıldan sonra yasağı kaldıran son eyalet oldu.

New Jersey, eyaletteki yasağı kaldırmaya yönelik mahkeme itirazlarına rağmen bu yasak hâlâ kalkmadı. Zaten vatandaşların da çoğunluğu yasanın kalmasından yana.

2022 senesinde Monmouth Üniversitesinde yapılan ankete göre vatandaşların %60’ı, kendi benzinini kendin dolduruğun istasyonlara karşı.

Türkiye’de de aynı yasak var.

Kimi ülkelerde kendi benzinini kendin doldur uygulaması (self-service) yapılsa da Türkiye'deki benzin istasyonlarında da yakıt dolumu yalnızca istasyon çalışanları tarafından yapılıyor.

Ne dersiniz? Sizce mantıklı bir yasak mı yoksa gereksiz mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.

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