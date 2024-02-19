Uzun yıllardır Türkiye'de maçlara gitmek için kullanılması gereken Passolig uygulamasının kısmen sonuna yaklaşmış durumdayız. Kulüpler Birliği Vakfından kritik bir elektronik bilet açıklaması geldi.

2014 yılından bu yana Türkiye'de, en üst seviye liglerdeki futbol müsabakalarını yerinden izlemek isteyenlerin Passolig adlı bir kart almaları gerekiyor. Bu kart sayesinde taraftarlar maç biletlerini satın alabiliyor, kombinelerini tanımlayabiliyor ve aktarımını sağlayabiliyorlar. Bu uygulamadan herkes memnun değil ve yakında yerini başka bir uygulamalar alabilir.

Yeni uygulamada kulüpler, biletlerin basımı, satışı ve dağıtımından kendileri sorumlu olacaklar ve bunun için hangi firmalarla anlaşma yapacaklarına kendileri karar verecekler. İsteyen kulüpler, Passolig ile de anlaşabilecekler.

Kulüpler Birliği, bilet satış organizasyonuna talip firmaları bekliyor

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir.

Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir.

Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır.

Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfı'na başvurularını info@kulüplerbirliği.org adresine iletmeleri rica olunur.

Saygılarımızla"

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