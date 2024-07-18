Keyifli bir tatil yolculuğu sırasında lastiğinizin aniden patladığını hayal edin. Ne kadar da sinir bozucu öyle değil mi? Peki bu patlak lastikle en fazla ne kadar yol gidebileceğini biliyor musunuz?

Aracın herhangi bir lastiği patladığında doğru olan elbette arabayı durdurmak ve lastiği değiştirmektir. Fakat diyelim ki böyle bir imkanınız yok.

Böyle bir durumda en çok ne kadar yol katedebilirsiniz?

Aracınızı kenara çekip patlağı değiştirmeniz tavsiye edilse de koşullar daima bu acil eyleme izin vermeyebilir.

Üreticiler genellikle eğer acil bir durum sebebiyle patlak bir lastikle araç kullanmaya zorlanırsanız, ideal olarak 2,4 kilometreden fazla gitmemeniz gerektiğini belirtir. Bu, sürücünün potansiyel olarak tehlikeli yollarda gideceği yere daha güvenli ulaşması için belirtilen süredir.

Ancak elbette gerçek bir senaryoda işler biraz daha karışabilir. Patlak bir lastikle kat edebileceğiniz mesafe, büyük ölçüde lastiğin türüne ve hasarın ciddiyetine bağlı olarak değişebilir.

Örneğin patlak lastikler, bir delinmeden sonra belirli bir mesafe boyunca ve genellikle 80-160 kilometre arasında, şekillerini korumak ve aracın ağırlığını desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Öte yandan standart lastikler, havası indiğinde hızla parçalanabilir.

Ek olarak bu durum, janta ve aracın diğer parçalarına da zarar verebilir. İşte bu gibi durumlarda aracın gittiği her bir kilometre tehlike çanlarının çalmaya başladığının işaretidir.

Söz konusu bir stepne lastik olduğunda ise üreticiler, 80-110 kilometreden fazla sürüş yapmamanızı önerir. Ayrıca araca yedek lastik takıldığında, aracın kullanımı önemli ölçüde değişebilir.

Çünkü bu lastikler daha küçüktür ve normal lastikler kadar dayanıklı değildir. Bu sebeple özellikle virajlarda ya da dönüşlerde oldukça dikkatli olunmalıdır.

Özetle eğer lastiğiniz patladıysa ve eğer imkanınız varsa aracı bir an önce durdurup lastiği değiştirmek en doğru karardır. Aksi takdirde olası bir trafik kazasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz ya da aracınızın farklı kısımları, bu durum sebebiyle arızalanabilir.

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