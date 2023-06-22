Lastik desenlerinin göze hoş görünsün diye farklı çeşitlerde yapıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Arabanızın markası ve değeri ne olursa olsun şu cümleyi çok duymuşsunuzdur: "Sonuçta dört lastik üzerinde gidiyorsun." Otomobilin kontrol edilebilmesinde lastiğin sürüş güvenliği için hayati önem taşıdığı tartışılmaz bir gerçektir.

Peki, lastik tasarımı ve üretiminde diğer birçok etkenin yanında lastiğin yola bağlantıyı sağladığı kısmında bulunan sırt desenlerinin arkasındaki bilimi hiç merak ettiniz mi?

Bir lastikten neler bekliyoruz?

Bugünün otomobil kullanıcısı, bir lastikten güvenlik ve konforun yanında başka özellikler de bekliyor. Modern bir lastiğin daha az titreşim ve gürültü üretmesi, düşük yuvarlanma direncine sahip olması ve dolayısıyla daha az yakıt tüketmesi bu beklentiler arasındadır.

Bir lastiğin bu özelliklerin hepsini aynı anda sağlaması imkansızdır. Bu özelliklerden biri sağlanır iken diğerinden taviz verilmesi gerekiyor. Bu yüzden önceliğinizi belirlemeniz önemli.

Lastikler neden farklı desenlere sahip?

Farklı lastik desenlerinin aslında estetik bir görünümden daha fazla görevi vardır.

Kar/kış lastikleri, arazi lastikleri, yarış lastikleri ve daha fazlası olmakla birlikte, lastiklerde gördüğünüz desenler, her biri farklı işlev gören ve farklı faydalar sağlayan dört farklı tasarıma kadar daraltılabilir:

1) Asimetrik Sırt

Lastiğin her iki tarafında, her biri kendi yararını ve işlevini sağlayan farklı desenlere sahiptir.

Bu lastikler hem kuru hem de kaygan sürüş koşulları için idealdir. Bir taraf, suyu tahliye etmeye yardımcı olur ve diğer taraf ise kuru yüzeylerde optimum tutuş sağlamak için çalışır.

2) Yönlü Sırt

Lastiğin merkezi boyunca görülebilen V-şekilli yanal oluklara sahiptir.

Bu tasarım, suda kızaklama/kayma riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Oluklar, ne kadar derin olursa kötü hava koşullarıyla o kadar iyi başa çıkabilirler. Bu desene sahip lastikler, karda ve çamurda yapılacak olan sürüş için idealdir.

3) Yönlü/Asimetrik Sırt

Bu lastikler; minimum gürültü, mükemmel tutuş ve viraj stabilitesi dahil olmak üzere asimetrik ve yönlü lastiklerin ikisinin de ortak olarak en iyisini sunmak ve suda kızaklama riskini azaltmak için yönlü ve asimetrik lastik modellerinin her iki özelliğini birleştirir.

4) Simetrik Sırt

Bu lastiklerin her iki yarısında da aynı sırt desenleri bulunur. Bunlar daha sessizdir ve yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olan düşük yuvarlanma direncine sahiptirler. Bu lastikler uzun ömürlüdür ve en çok binek araçlarda bulunur.

Sırt deseni, lastik performansını etkileyen tek faktör değildir. Sırt bileşimi, lastik konturu ve lastik yapısı; lastiğin toplam performansını sağlamak için bir araya gelir ve aralarında oluşan etkileşimin bir sonucu olarak lastik performansı belirlenir.