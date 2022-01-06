Microsoft’u Bill Gates kurdu ama tek başına değildi, yanında çocukluk arkadaşı Paul Allen vardı ve hatta şirketin adını bile o vermişti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre aktif görevde kalmasa bile bugünün bilgisayar dünyasının temellerini atan isimlerden biri olan Paul Allen kimdir, gelin yakından tanıyalım.

Bugünün dijital dünyasını kimler şekillendirdi diye sorsak muhtemelen sayılacak ilk şirketlerden biri Microsoft, ilk isimlerden biri ise Bill Gates olacaktır. Evet, Microsoft’u Bill Gates kurdu ama yalnız değildi. Microsoft kurucularından biri de Gates’in çocukluk arkadaşı Paul Allen’dır. Hatta Microsoft şirketinin adını bile Paul Allen vermiştir. Ancak Gates kadar popüler bir isim olmamıştır.

Paul Allen maalesef sonunda yenik düştüğü hastalıklarla genç yaşından beri mücadele ettiği için Microsoft şirketinde uzun süre aktif rol alamamıştır. Ancak şüphesiz onun temellerini attığı sistemler sayesinde hem şirket hem de dijital dünya bugünkü halini almıştır. Gelin Microsoft’un kurucu isimlerinden Paul Allen kimdir biraz daha yakından tanıyalım ve dünyamıza neler kattı görelim.

Paul Allen ve Bill Gates çocuk yaşta yazılıma merak saldılar:

Tam adıyla Paul Gardner Allen 21 Ocak 1953 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde doğdu. Babası Washington Kütüphaneleri Üniversitesi'nde müdür yardımcısı olan Allen bu şehirde büyüdü ve yaşı gelince Lakeside Okulu’nda öğrenim hayatına başladı.

Paul Allen’ın Lakeside Okulu’ndaki en yakın arkadaşı Bill Gates’ti. İkili daha o zamanlardan yazılım dünyasına merak salmışlardı. Çalışmalarını Washington Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü laboratuvarında sürdürüyorlardı.

Ric Weiland ve Kent Evans ile birlikte kurdukları Lakeside Programlama Kulübü'nde Computer Center Corporation şirketinin yazılım hatalarını buluyorlardı. Kent Evans’ın bir dağ tırmanışı sırasında hayatını kaybetmesi ve gruptakilerin farklı üniversitelere gitmeleriyle beraber kulübün çalışmaları son buldu. Ancak bu, gerçek bir son değildi.

Paul Allen Washington Eyalet Üniversitesi'nde okuduğu sırada Bill Gates, Harvard Üniversitesi’ndeydi ve şartları çok daha iyiydi. Hayallerindeki çalışmaları sürdürmek için Allen okulu bıraktı ve Gates’in yanına geldi. Kısa zaman sonra Gates de okulu bıraktı ve hayallerindeki şirketi kurmak için kolları sıvadılar.

Microsoft şirketi doğuyor:

Okulu bırakıp iş dünyasına atılan ikili, Ric Weiland ile birlikte 1975 yılında ABD’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde Microsoft şirketini kurdular. Paul Allen micro computer ve software kelimelerini birleştirerek Microsoft adını bulmuştur. Şirket, yazılım dünyasına hızlı bir giriş yapar.

Microsoft şirketi 1980 yılında IBM ile bir anlaşma yaparak bugün DOS adını verdiğimiz disk işletim sistemi üzerine çalışmalara başlarlar. QDOS isimli çalışmaları sayesinde zenginliğin yolu önlerinde açılır. Öncesinde geliştirmiş oldukları BASIC programlama dili sayesinde yaptıkları çalışmalar benzersiz olmaktadır. Ancak hastalık kapıyı çalmak üzeredir.

Paul Allen aktif görevinden ayrılıyor:

Paul Allen ve Bill Gates iyi arkadaş olsalar da iş nedeniyle sık sık tartışmışlar ve hatta BASIC dili üzerinde bile farklı haklar iddia etmişlerdir. 1982 yılında Paul Allen’a Hodgkin Lenfoma teşhisi konması üzerine zaten sallanmakta olan iş ilişkisi kopmuş ve Allen şirketteki etkin görevinden ayrılmıştır. Ancak Allen istifa edene kadar şirketin baş teknoloji sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi olmayı sürdürmüştür.

Microsoft'un halka arz edilmesiyle büyük bir servete sahip olan Paul Allen, bir köşede bu parayı harcamak yerine kız kardeşi ile ortak olarak 1986 yılında Vulcan Inc. şirketini kurdu. Vulcan Inc. için şirketten ziyade holding demek daha doğru olur çünkü bünyesi altında farklı çalışmalara imza atan pek çok farklı şirket vardı.

Paul Allen, Vulcan Inc. ile iş dünyasına imzasını bırakıyor:

Vulcan Inc. holding şirketleri emlak sektörüne hızlı bir giriş yaptılar. Ardından Vulcan Production ile film sektörüne adım attılar. Portland Trail Blazers, Seattle Seahawks, Seattle Sounders FC gibi futbol ve basketbol takımlarının sahibi bizzat Paul Allen oldu.

Paul Allen bu holding ile yalnızca iş dünyasını fethetmeye gelmemişti, aynı zamanda eğitim, sağlık, bilim gibi pek çok alanda Paul G. Allen Family Foundation üzerinden önemli hayır işleri yürütülmekteydi. Daha sonra araları Bill Gates ile düzeldiği için birlikte pek çok önemli hayır işine imza attılar. Paul Allen ne evlendiği ne de çocuk sahibi olduğu için hayatını işine ve vakıf çalışmalarına adamıştı.

Paul Allen gözünü uzaya dikenlerden:

Paul Allen zaten aktif görevde olmadığı Microsoft şirketinden 2000 yılında tamamen istifa etti. Milyonlarca dolar harcayarak Allen Institute for Brain Science’ı ve daha sonraki yıllarda Allen Institute for Artificial Intelligence’ı kurdu. Bilim alanında önemli çalışmalar yapan bu enstitüler aynı zamanda mühendislik ve yapay zeka çalışmalarında da öncü oldular.

SpaceShipOne isimli ilk özel mürettebatlı uzay uçağının da tek finansörü Allen’dı. Sonraki yıllarda Vulcan Aerospace şirketini kuran Allen’ın en büyük amaçlarından biri uzay seyahatlerinin maliyetlerini azaltarak herkes için ulaşılabilir hale getirmekti. Fakat hastalık vücudunda ilerliyor ve onu sona yaklaştırıyordu.

Paul Allen, bilim ve mühendislik dünyasına büyük bir miras bırakarak aramızdan ayrıldı:

Onlarca şirket, onlarca çalışma, 43 patent, dev şirketlerle davalık olmaya kadar giden olaylar derken Paul Allen, 15 Ekim 2018 tarihinde kansere bağlı septik şok nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Öldüğünde 20 milyar dolardan fazla servet ve daha da önemlisi bugün bile aynı özenle çalışan şirketler ve vakıflar bıraktı.

Bill Gates ile Microsoft’u kuran ve şirketin adını veren Paul Allen kimdir sorusunu yanıtladık ve Microsoft dışında yaptığı çalışmalardan bahsettik. Belki hastalığı nedeniyle ayrılmış olmasa bugünün bilgisayar dünyası çok daha farklı olabilirdi. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.