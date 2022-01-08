Çevrim içi ödeme hizmetleri sunan ABD merkezli PayPal, kripto para hamlelerine devam ediyor. Gelen haberlere göre şirket, şimdi de dolar endeksli bir stablecoin piyasaya sürmeyi planlıyor olabilir.

Son birkaç yılın kripto paralar ve blok zinciri konusunda hareketli geçtiğiniz söylememiz yanlış olmaz. Oyun şirketlerinin başını çektiği birçok şirket, kripto para NFT ve blok zinciri konusundaki yatırımlarını hızla artırarak geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya çalışıyor. Birçok online ödeme hizmeti veren firma da bu konuda yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor.

Twitter kurucusu Jack Dorsey’in dijital ödeme şirketi Square de kripto paralara ve blok zincirine odaklanmak için şirketin adını ‘Block’ olarak değiştirmişti. Şimdi de bir başka çevrim içi ödeme hizmeti veren firma olan PayPal’dan yeni bir kripto para adımı geldi. Gelen haberlere göre geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık'ta kripto alım satımını başlatan PayPal, kendi kripto para birimini çıkarmayı planlıyor.

‘PayPal Coin’

Bloomberg’ün haberine göre PayPal, ABD doları tarafından desteklenen bir stablecoin çıkarmayı planlıyor. Şirket tarafından verilen demeçte, PayPal’ın bir para birimi tarafından desteklenen kendi sabit kripto parasını piyasaya sürmek için araştırmalar yürüttüğü ifade edildi. MacRumours’ta yazarlık yapan yazılımcı Steve Moser de yaptığı incelemelerde şirketin üzerinde çalıştığı kripto paranın isminin ‘PayPal Coin’ olmasının planlandığını ifade etti.

Bunlara ek olarak Moser, şu an Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC) alım satımına izin veren PayPal’ın iOS uygulamasında Neo (NEO) isimli bir kripto paraya yönelik referanslar keşfettiğini ifade etti. Planları ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunmayan şirketin kendi kripto para biriminde hangi seviyede olduğu hakkında şu an için pek detay yok. Ancak kripto paralar ile ilgili hamlelerinden memnun olduğu belirtilen PayPal’ın bu yeni hamlesinin yakın zamanda gelebileceği tahmininde bulunmak pek de yanlış olmaz.