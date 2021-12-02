Twitter'dan Ayrılan Jack Dorsey, Square'in Adını Değiştirdi

Geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde kurucusu olduğu Twitter'dan istifasını açıklayan Jack Dorsey, diğer şirketi Square'in adını değiştirdi. Square'in yeni adı, 'Block' oldu.

Sosyal medya devlerinde son günlerde büyük hareketlilikler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi olan ana şirket ‘Facebook’, adını ‘Meta’ olarak değiştirmişti. Geçtiğimiz günse Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, sürpriz bir şekilde istifasını açıklayarak şirketten ayrılmıştı.

Twitter kurucusu Jack Dorsey hakkındaki gelişmeler bununla sonlanmadı. Son olarak gece saatlerinde bir açıklama yapan Jack Dorsey, kurucusu olduğu dijital ödeme şirketi Square’in ismini değiştirdiklerini duyurdu. San Francisco merkezli Square’in yeni isminin 'Block' olduğu açıklandı.

Facebook ile benzer bir stratejiyi izlediler

Square tarafından paylaşılan açıklamada isim değişikliğinin kurumsal varlığı işlerinden ayırmayı sağlayacağı belirtildi. Şirket, bunun geçtiğimiz ay Facebook’un ismini ‘Meta’ olarak değiştirmesiyle benzer bir strateji olduğunu açıkladı. Son olarak şirket, organizasyonda herhangi bir değişiklik olmayacağını ve Square, Cash-App, Tidal ve Bitcoin odaklı finansal hizmetler bölümü TBD54566975’in markalarını aynı şekilde koruyacağını ifade etti.

Yeni isimlerinin anlamı hakkında açıklama yapan Square, yeni ismin kendileri için yapı taşları, mahalle blokları, blok zinciri teknolojisi, bir kodun bölümü veya üstesinden gelinmesi gereken engeller gibi birçok anlamı olduğunu ifade etti.

Square çatısı altında tek isim değişikliği Square’de olmadı:

Ana şirket Square’in isminin ‘Block’ şeklinde değiştirilmesinin yanı sıra “Bitcoin’i geliştirmeye adanmış” bir ekip olan Square Crypto da adını Spiral olarak değiştiriyor.

Square’in yeni ismi Block, 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli kılınacak.