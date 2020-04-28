Pentagon, Önceden 'Gizli' Tutulan UFO Videolarını Paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bundan önce internete yayılan bazı UFO videolarını resmen yayınladı. Daha önceden 'son derece gizli' olarak adlandırılan videolar, içerisinde hassas bilgi barındırmadığı gerekçesiyle halka açıldı.

Pentagon, daha önce internette yayınlanan ve ABD Donanması tarafından 'son derece gizli' olarak adlandırılan üç adet videonun gizliliğini ortadan kaldırarak yayınladı. Videolarda birçok kişinin UFO ya da tanımlanamayan uçan nesne olarak bildiği nesneler, Pentagon tarafından 'açıklanamayan hava fenomeni' olarak adlandırıldı.

Pentagon sözcüsünün, paylaşılan videoya yaptığı açıklamada "Videolarda gözlemlenen hava fenomeni hâlâ 'tanımlanamayan' olarak belirtiliyor" ifadelerine yer verildi.

Videolar çok daha önce ortaya çıkmıştı:

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Donanması'na ait pilotların karşılaştığı görüntüleri resmi bir şekilde yayınlamış olsa da videoların çok daha öncesine ait olduğu biliniyor. Videolardan birinin 2004 yılında çekildiği söylenirken 2015 yılına ait de bir video olduğu ifade edildi.

Videoların neden yayınlandığına ilişkin de bir açıklama yapan Pentagon, yapılan araştırmalar sonucunda bahsi geçen videoların yayınlanmasının Pentagon'un ya da görevlerin gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini belirtti. Videolar hassas bilgiler içermediği için videoların yayınlanmasında bir sakınca olmadığına karar verildi.

Pentagon sözcüsü, yaptığı açıklamada yıllar önce internete düşen videolara ilişkin "İnternette dolaşan videoların gerçek olup olmadığı ya da buna benzer daha fazla video olup olmadığına ilişkin karışıklıkları ortadan kaldırmak için videoları paylaşmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Pentagon sözcüsünün yanı sıra ABD eski senato üyesi Harry Reid, paylaşılan UFO görüntülerine ilişkin "Pentagon'un sonunda bu görüntüleri paylaşmasına sevindim ancak bu görüntüler mevcut materyallerin ve araştırmaların çok küçük bir kısmını oluşturuyor. ABD bu konuya ciddi ve bilimsel bir şekilde yaklaşmalı ve olası ulusal güvenlik önlemlerini almalı. Amerikalılar bilgilendirilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeni açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.