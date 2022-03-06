Netflix’in son Türk yapımı dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı, çıkışı itibariyle sosyal medyaya bomba gibi düştü. Dizide Hazal Kaya’nın canlandırdığı Esra karakterinin Atatürk’e sarılma sahnesi de sosyal medyada gündem oldu. Tabii diziye eleştiriler de yağdı.

Netflix’te yayınlanan en son Türk dizisi olan Pera Palas’ta Gece Yarısı, sahip olduğu konu itibariyle Türk milletinin bağrına basıldı desek yalan olmaz. Tabii burada dizideki zaman yolculuğu konusundan bahsetmiyoruz, Atatürk’ten bahsediyoruz. Dizinin Atatürk ile alakalı olan sahneleri ne kadar duygulandırıcı olsa da dizideki oyunculuklar ve teknik unsurlar eleştiri konusu oldu.

Pera Palas’ta Gece Yarısı, kimsesiz ve Agatha Cristie sevdalısı bir genç gazeteci olan Esra’nın Beyoğlu’ndaki Pera Palas otelinin 130. yılı sebebiyle ‘Pera Palas’a gitmek için 130 sebep’ isimli bir haber yapmak adına Pera Palas’a gitmesini izliyoruz. Pera Palas’a gittiğinde Esra, oradaki odaların zamanda geriye gitmeye yaradığını keşfediyor.

Hepimizin hayali olan geçmişe gidip Atatürk’ü görmek

Dizide Hazal Kaya’nın canlandırdığı Esra karakteri, 1919 yılında İngiliz işgali altında olan İstanbul’a, Pera Palas’a gidiyor. Pera Palas, Atatürk’ün Samsun’a çıkıp direnişi başlatmadan önce sürekli gelip gittiği bir mekândı. Tabii o zamanlar kendisinin adı sadece Mustafa Kemal Paşa idi. Dizide anlatılana göre Mustafa Kemal’e Samsun’a çıkmasından önce İngilizler tarafından bir suikast düzenlenecek.

Diziden daha fazla bahsetmek muhtemelen büyük spoiler olur, o yüzden dizinin konusundan konuşmayı bırakıp o muazzam sahneye gelelim. Hazal Kaya’nın canlandırdığı Esra karakteri, bir sahnede Mustafa Kemal’e yaşlı gözlerle sarılıyor. Bu sahne, sosyal medyada dizi yayınlandığı andan itibaren gündem oldu. Hazal Kaya’nın Esra karakteri, 80 milyonun hayalini yaşayarak geçmişe gidip Atatürk’e sarıldı.

Dizideki Atatürk sahnelerine gelen tepkiler sevgi doluydu

Ama dizinin oyunculuk ve teknik kısımlarına da eleştiri yağmuru yağdı

Hazal Kaya, gelen kötü tepkilere cevapsız kalmadı

Esra karakterini canlandıran Hazal Kaya, Twitter'da paylaştığı gönderiyle dizideki oyunculuğuna dair yapılan eleştirilere cevap verdi. Dizideki Esra karakterinin organik bir karakter olmadığını ve doğallıktan yoksun olduğunu belirten eleştirilere Kaya'nın cevabı "100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir?" oldu.

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