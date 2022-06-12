NASA Uzaya 6 Yeni Uydu Daha Göndermeye Hazırlanıyor

NASA, yakında uzaya altı tane daha uydu göndermeyi planladığını açıkladı. Bu uyduların, küresel fırtınaları incelemede kullanılacağı önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

Hepimizin bildiği gibi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin uzay araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da bu konuda dünyanın bir numarası olarak nitelendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde NASA’nın açıklanamayan hava olaylarını araştırmak için özel bir ekip kurduğunu sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise gelen haberler, yeni bir hamle yapacağını ve uzaya altı tane daha uydu göndermeyi planladığını ortaya koydu. Açıklamalarda önemli veriler elde etmesi beklenen bu uydulardan ilk ikisi yakın zamanda fırlatılacağı belirtildi.

Kasırgalar incelenecek

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre NASA’nın TROPICS Pathfinder’a katılması için fırlatacağı bu uydular, bilim insanlarının küresel fırtınaları incelemesine yardımcı olacak. Bu da tropikal siklonların daha yakından araştırılmasını ve daha iyi tahmin modellerinin oluşturulmasını sağlayacak.

NASA’nın her uyduyu Dünya yörüngesinin farklı kısımlarına yerleştireceği ifade edildi. Ayrıca, bu uyduların her birinin Ekvator’un üstünde 30 dereceye yakın bir şekilde yerleştirileceği de açıklamalarda yer aldı. Böylece uydulardan birinin incelenmek istediği bölgenin üzerinden geçeceği sürenin artacağı ve tropikal siklonların daha hızlı incelenebileceği ifade edildi.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde çalışan meteorolog Scott Braun da bununla ilgili yaptığı açıklamalarda, “TROPICS, bize tropikal siklonların çok daha sık bir görünümünü verecek” ifadeleri kullandı ve tropik fırtınaların artık daha sık incelenebileceğine vurgu yaptı.

Son olarak NASA, geçtiğimiz yıl fırlatılan Pathfinder uydusuna da dikkat çekti. Açıklamalarda bu uydunun fırlatıldığı günden beri ABD’deki Ida Kasırgası gibi tropikal siklonlardan görüntü elde etmeyi başardığı ifade edildi. Ayrıca bunun yeni uydulardaki yazılımları iyileştirmeye ve uyduların sorunsuz çalışması için ayarlar yapılmasına yardımcı olduğu kaydedildi.