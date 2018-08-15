Peru Ormanlarında Yeni Bir Orkide Türü Keşfedildi

Özellikle kadınlar arasında en özel ve pahalı çiçek olarak kabul edilen orkidelerin, yapılan yeni araştırmalar sonucu Peru ormanlarının içerisinde yeni bir türe daha sahip oldukları ortaya çıktı.

Bilinen birçok çiçek olmasına karşın orkideler, özellikle kadınlar için ayrı bir önem taşıyor. Zarif görünüşleri, bakımında gösterilmesi gereken özen ve belirli sayıda açtıkları çiçekler ile deyim yerindeyse zarafetin tanımı olan orkideler, şimdilerde yapılan bir araştırma ile yeni bir türe daha ev sahipliği yapıyor.

Amazon yağmur ormanlarında keşfedilen yeni tür, salı günü ülkenin milli parklar servisi tarafından yapılan açıklama ile aramıza katıldı. Huanuco bölgesinde görülen yeni orkidelere, yakın zamanda Tingo Maria Ulusal Parkı’nda da rastlanmıştı.

Andinia cinsine ait olarak sınıflandırılmış olan ve Peru’nun ortasında yer alan bölgelerde açan çiçek, yıllık ortalama 20 santigrat dereceli yumuşak hava şartlarında yaşıyordu. Hoş bir konusu ve narin bir bedeni olan orkide türlerinin büyük bir çoğunluğu Peru’da yer alıyordu. Konu hakkında konuşan ve Tingo Maria Milli Parkı’nın direktörü olan Lorenzo Flores, bu tür keşiflerin ülkenin doğal miraslarını ortaya çıkardığını ve parkın bu sebeple korunması gerektiğini belirtti.