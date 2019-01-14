Düz Dünyacılar, Yuvarlak Dünya Rotasıyla Gemi Turu Yapacak

Uluslararası Düz Dünyacılar Konferansı kapsamında, 2020 yılında gemi turu yapılmasına karar verildi.

Düz Dünyacılar Derneği, son aldığı kararla birlikte 2020 yılında 'en büyük ve en eğlenceli' maceraya yelken açacaklarını açıkladı. Dünya'nın düz ve buzdan duvarlarla örülü bariyere sahip olduğunu düşünen düz dünyacılar, gemi seyahati için Dünya'nın yuvarlak olduğu gerçeğine dayanan rotayı kullanacak.

Geminin kaptanlığını yapacak olan Henk Keijer, Guardian gazetesi ile röportaj yaptı. Yaklaşık 23 yıldır denizlerde kaptanlık yaptığını belirten Keijer, "Bugüne değin 2 milyon milden fazla gemi seyahati yaptım ve binlerce kaptan tanıdım. Hayatımda Dünya'nın düz olduğunu söyleyen tek bir gemi çalışanı dahi görmüşlüğüm yok" şeklinde konuştu.

Dünyadaki bütün ruhsatlı gemilerin standart ve global konumlandırma sistemini kullanması zorunlu. Tahmin edeceğiniz üzere bu sistem de dünyanın yuvarlak olduğu gerçeği ile hazırlanmış ve yönlendirme mekanizması da buna göre çalışıyor. Görünen o ki 2020 yılında düz dünyacılar, Dünya'nın yuvarlak olduğu gerçeği ile yüzleşmek durumunda kalacaklar.